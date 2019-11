Romagnoli (Confindustria) replica alle osservazioni di Ridolfi (Consorzio)

venerdì, 29 novembre 2019, 15:47

Replica di Fabia Romagnoli alle osservazioni del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi.



"Vorrei rassicurare, assieme alla presidente della sezione Chimica, plastica e farmaceutica di Confindustria Toscana Nord Fabiana Roberti, il presidente Ridolfi, che forse non ha avuto modo di apprendere con la dovuta completezza quale sia la posizione espressa da noi stesse e dall'associazione che rappresentiamo.

Che esista un problema di impatto della plastica nell'ambiente non ci sfugge affatto e lo abbiamo detto chiaramente. Noi imprenditori riteniamo che questa situazione vada combattuta sia a lungo termine con l'educazione e la sensibilizzazione sia nell'immediato con controlli e sanzioni. Ma - è questo il punto - il problema non sta né nella produzione né nell'uso appropriato né nella corretta gestione del fine vita dei prodotti di plastica: sta nell'inciviltà di chi li dissemina nell'ambiente. E da questo aspetto sì, presidente, ci chiamiamo assolutamente fuori, perché la produzione plastica non ha niente a che vedere con questi comportamenti e non può né deve sentirseli in carico.

Quanto agli incentivi per la plastica riciclata, non li abbiamo affatto svalutati: tutt'altro, abbiamo detto a chiare lettere che apprezziamo il riciclo e che vorremmo crescesse! Abbiamo solo detto una cosa di elementare buonsenso, e cioè che gli incentivi alla riconversione e alla produzione di plastica riciclata non bastano se non ci sono un mercato e un flusso costante di materiale di buona qualità, frutto a sua volta di una buona raccolta differenziata.

Le imprese continuano a investire in ricerca, innovazione e impianti: se non lo avessero fatto e non lo facessero, chiuderebbero. L'intervento pubblico sul piano normativo e fiscale dovrebbe incoraggiare questi processi con la massima efficacia possibile, non immaginare provvedimenti dichiarati benefici per l'ambiente ma solo apparentemente tali."