Rossano Ercolini (Zero Waste) incontrerà il ministero dell'ambiente Sergio Costa

lunedì, 4 novembre 2019, 10:42

Come preannunciato ci sarà l'incontro con il ministro Sergio Costa. In esso anche con l'ausilio di una "memoria scritta" verranno avanzate delle proposte da introdurre nella prossima legge di bilancio.

"Queste proposte - spiega Rossano Ercolini - riguarderanno in primis "gli "acquisti verdi" o "Green Procurament" per favorire nelle amministrazioni pubbliche (comuni, aree metropolitane) che rappresentano circa il 7% del PIL italiano un mercato delle materie e dei prodotti provenienti dalle RD e dal riciclo.

Infatti non avrebbe senso affrontare le alternative alle plastiche usa e getta senza defiscalizzare (bilanciando l'aggravio fiscale alle plastiche monouso) materiali e/o prodotti alternativi a partire da quelli compostabili e riciclabili (meglio se autocompostabili nel compostaggio familiare).

Gli oneri di fiscalizzazione alle plastiche di minor riciclabilità (quali polistirene e polisterolo) vanno bene ma essi non devono esser pagati dai cittadini consumatori che devono avere a disposizione delle alternative di acquisto (sfuso, in borse riutilizzabili, contenitori eventualmente accoppiati in vetro liquido ecc).

Le aziende che producono e commercializzano questi prodotti alternativi devono "godere di sgravi fiscali" e gli enti pubblici DEVONO con gli "acquisti verdi" nella pubblica amministrazione incoraggiare spazi di mercato a tali prodotti altrimenti penalizzati.

A ciò è collegato anche la richiesta di impegno a favorire gli start up che si ricollegano alla economia circolare e all'industria del riciclo prevedendo "vantaggi fiscali" ed anche stanziamenti di fondi per favorire nei fatti (e non solo nella retorica ad un modello di produzione compatibile con i cicli naturali che non conoscono rifiuti.

Pertanto chiederemo un Piano Nazionale del Riciclo e del Riuso in grado di produrre posti di lavoro ed imprese locali.

Inoltre, a livello locale, la "memoria scritta" richiamerà anche il progetto del #pirogassificatore #KME previsto a Fornaci di Barga quale impianto mistificante ed inquinante dell'idea di economia circolare e dei territori esprimendo la totale disapprovazione di questa modalità di affrontare la gestione-smaltimento dello "scarto di pulper" delle cartiere da affrontare secondo i canoni del concreto progetto di #ECOPULPLAST che premiato dalla UE per rispondere al riciclo degli scarti di cartiera si dimostra anche industrialmente di risolvere recuperando materiali preziosi (cellulosa+plastiche).

Infine, il ministro Sergio Costa verrà invitato ufficialmente a partecipare al grande incontro di Capannori del 22-23-24 novembre per festeggiare i 300 comuni che hanno aderito alla strategia rifiuti zero in Italia seguendo l'esempio di Capannori".