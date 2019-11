Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 'Mercatino di Natale' a Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 29 novembre 2019, 18:37

Collettivo "Vivi i Fossi", quattro artisti in mostra presso gli studi degli architetti Mauro Benassi e Filippo Bertucci in via dei Fossi n164, con fotografie di Teresa Del Chierico, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei, e gli acquarelli di Fabrizio Barsotti. Titolo della mostra: "Sogni d'Autunno".

venerdì, 29 novembre 2019, 18:24

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia l’ottava edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo. WLM è promosso dai volontari wikimediani e invita a caricare su WIkimedia Commons, l’archivio di file...

venerdì, 29 novembre 2019, 16:58

Il presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, ha partecipato oggi a Villa Bertelli a Forte dei Marmi al convegno volto alla discussione della legge che ha introdotto il nuovo istituto dei Condhotel.

venerdì, 29 novembre 2019, 16:24

CNA Lucca ricerca Impiegato/a addetto/a per Area Contabile Amministrativa Fiscale. I requisiti:

venerdì, 29 novembre 2019, 16:08

Dopo Bologna, Firenze e molte altre città italiane ora tocca a Lucca. Sabato 7 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30, un mare di sardine colorate invaderà pacificamente piazza san Martino.

venerdì, 29 novembre 2019, 15:47

Replica di Fabia Romagnoli alle osservazioni del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi."Vorrei rassicurare, assieme alla presidente della sezione Chimica, plastica e farmaceutica di Confindustria Toscana Nord Fabiana Roberti, il presidente Ridolfi, che forse non ha avuto modo di apprendere con la dovuta completezza quale sia...

venerdì, 29 novembre 2019, 14:12

Nuova misura dell'amministrazione Menesini per migliorare la qualità dell'aria contribuendo alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della produttività dei terreni. Il Comune di Capannori ha intenzione di erogare un contributo ai cittadini e alle aziende agricole per l'acquisto di biotrituratori.

venerdì, 29 novembre 2019, 13:00

Nuovo week-end, nuova gara: la Prima Squadra amaranto ospiterà la Cuoiopelli, un avversario da non sottovalutare.

venerdì, 29 novembre 2019, 12:57

Ieri pomeriggio le volanti hanno denunciato una 19enne di origini brasiliane per un furto all'interno di un noto negozio del centro storico.La donna era entrata nel camerino di prova con diversi capi di abbigliamento ma, come aveva notato l'addetto alla vigilanza, era uscita senza nulla in mano. Per cui, una...

venerdì, 29 novembre 2019, 12:54

Si svolgerà lunedì prossimo 2 dicembre, dalle ore 8:30, all'auditorium del centro sanirario Asl in piazza Aldo Moro a Capannori (LU), l'evento di formazione "Strategia aziendale per la prevenzione e gestione delle infezioni: il percorso sepsi".