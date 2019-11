San Gennaro, ordinanza vieta l'uso potabile dell'acqua dell'acquedotto

Altre notizie brevi

venerdì, 15 novembre 2019, 18:39

Così intervengono, per la Lega di Latopascio, Marconi e Fagni attraverso una nota rilasciata all stampa: "I recenti fatti di cronaca che si sono verificati alla stazione - esordiscono -, hanno messo a nudo ancora una volta tutte le difficoltà dell'amministrazione comunale a guida Pd, altopascese"."Nei giorni scorsi - spiegano...

venerdì, 15 novembre 2019, 16:25

Terza edizione per l'iniziativa dei Giovani Imprenditori toscani che coinvolgerà oltre mille studenti in contemporanea in sette città della regione.

venerdì, 15 novembre 2019, 15:16

Anche quest'anno Il Baluardo gruppo vocale lucchese, con il sostegno della Comunità di S. Maria Corteorlandini (per i lucchesi S. Maria Nera) organizza la mostra dei presepi trasportabili. La mostra si aprirà l'8 dicembre 2019 e terminerà il 6 gennaio 2020.

venerdì, 15 novembre 2019, 14:15

«Musei statali lucchesi di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: ecco i primi passi per la loro valorizzazione e il loro inserimento nel circuito #domenicalmuseo da cui al momento sono esclusi per mancanza di personale. A seguito dell’approvazione della mia mozione in Consiglio regionale, nel settembre scorso, finalmente è arrivata da...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:13

Prosegue “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:03

La Città di Lucca si mobilita per Liliana Segre: nelle ultime settimane al centro di vergognose minacce, che hanno comportato la necessità di assegnare una scorta che vigili sugli spostamenti della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau.

venerdì, 15 novembre 2019, 12:24

"Si potrebbe dire che "il lupo perde il pelo ma non il vizio" - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - in merito ad una recente esternazione dell'Assessore Bugli che ha candidamente dichiarato di voler allargare il campo di coloro i quali godranno di un sostegno economico(tramite...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:23

La prima visione della settimana al Cinema Artè di Capannori è Gli uomini d'oro, noir diretto dal regista Vincenzo Alfieri con un cast comprendente Fabio De Luigi e Edaordo Leo impegnati in ruolo drammatici fuori dagli schemi delle loro abituali performance in commedie di successo.Di seguito orari e scheda del...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:14

I Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti Postali restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani, e la provincia di Lucca ne offre conferma con oltre 550.000 sottoscrizioni.

venerdì, 15 novembre 2019, 11:29

Ultima presentazione del Premio letterario nazionale Carlo Piaggia che si svolgerà presso l'Auditorium Agorà (via delle Trombe 6, Lucca) mercoledì 20 novembre alle 17:00. Il premio alla sua terza edizione unisce diverse realtà del volontariato lucchese (associazione culturale Nuove Tendenze, associazione La sorgente, associazione Mirco Ungaretti Onlus) ed è patrocinato...