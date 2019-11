Scannerini: "Area mai finita del cimitero Marlia Nuovo"

giovedì, 21 novembre 2019, 09:12

Matteo Scannerini interviene in merito al progetto di riqualifica dei cimiteri a Capannori: "Finalmente si è deciso di intervenire sulla sicurezza e la riqualificazione dei cimiteri del comune di Capannori. Ma Marlia Nuovo rimane ancora fuori dalla lista. Abbiamo spesso, come gruppo, denununciato la situazione di degrado che interessa tale infrastruttura. L'ultima volta siamo stati sul posto poche settimane fa. Io e il nostro coordinatore Anthony Masini abbiamo preso visione dello stato del manto erboso. Pessimo e mal curato. Abbiamo evidenziato infiltrazioni d'acqua. Abbiamo lanciato l'idea di terminare finalmente l'opera, ricavando una cappellina di tutto rispetto nell'ala di destra rimasta spoglia da più di 15 anni, dove le persone possano pregare e dove le salme possano sostare in attesa di essere seppellite. Attualmente vengono infatti conservate all'interno del ripostiglio del cimitero, cosa molto poco rispettosa. Abbiamo messo in risalto la mancanza di telecamere, la cui istallazione chiediamo oramai da tempo immemore. Inoltre ci siamo spostati, assieme alla nostra ex candidata e membro del direttivo Elisa Bruno, in via delle Selvette, strada che avrebbe bisogno di essere allargata. Progetto da sempre ventilato, ma che non ha mai visto la luce. Nel frattempo però, il traffico verso il campo santo aumenta e la circolazione è sempre più difficoltosa. Che dire: speriamo che il prossimo giro di interventi , quando ci sarà, sia la volta buona. Nel frattempo terremo viva la questione in consiglio comunale e nelle commissioni compententi".