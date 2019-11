Scuola, docenti precari con diploma magistrale Baccelli (Pd): "Servono tutele per gli oltre seicento insegnanti della provincia di Lucca"

venerdì, 15 novembre 2019, 11:09

"Quella del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è una questione ormai annosa che auspichiamo possa essere definitivamente affrontata e risolta all'interno del percorso di conversione in legge del Decreto Scuola, che avvierà il suo iter in Parlamento il 25 novembre. Una questione che sappiamo bene interessa da vicino e con numeri importanti la provincia di Lucca, dove sono circa 650 gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria con diploma magistrale; circa 9.000, invece, a livello regionale. Non possiamo continuare a mantenere nell'incertezza professionale un numero così importante di docenti. Pertanto credo sia necessario un impegno concreto da parte della Regione Toscana. Chiedo alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, e in tutte le sedi utili, affinché all'interno del percorso di conversione in legge del decreto 10 ottobre 2019 si garantisca per i docenti precari in possesso di diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ) la continuità didattica per l'anno scolastico in corso e la salvaguardia del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici. Due misure di buon senso a tutela del lavoro ma anche della continuità didattica". È quanto chiede alla Giunta regionale Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della IV Commissione consiliare con la mozione "In merito al sostegno dei maestri precari in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002".

"I rappresentanti toscani della categoria hanno sollecitato più volte l'esigenza di procedere in questa direzione – conclude Baccelli – Pertanto, nonostante il reclutamento del personale scolastico sia materia di competenza esclusiva dello Stato, credo sia rilevante, che la nostra Regione continui a dimostrare fattivamente attenzione e sostegno alle centinaia di docenti che si trovano in questa situazione di stallo e incertezza".