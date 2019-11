Secondo appuntamento con Limes rivista italiana di geopolitica

lunedì, 25 novembre 2019, 17:21

A Lucca nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza S. Martino 7, questo giovedì 28 novembre dalle ore 21 si terrà il secondo appuntamento con Limes rivista italiana di geopolitica si parlerà sul tema: a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, con il redattore e responsabile delle relazioni internazionali di Limes, Fabrizio Maronta che, in questa occasione, è anche curatore del numero ed il consigliere redazionale, responsabile del Limes Club Bologna e co-fondatore di iMerica, Federico Petroni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il ciclo dunque prosegue con la presentazione del numero di novembre, intitolato “Il muro portante”, dedicato appunto ad un anniversario fondamentale della storia contemporanea: la caduta del muro di Berlino. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione Limes Club Pisa, la Fondazione Lucca Sviluppo e la Fondazione Banca del Monte di Lucca ed è patrocinata dal Comune Città di Lucca.

Un volume, come detto, dedicato al trentennale dell’evento che sconvolse le relazioni fra le Nazioni e fra le persone dell’Europa e del mondo dopo quarant’anni di Guerra fredda. In particolare, il numero compie un ribaltamento di categorie: la Guerra fredda è stata in realtà una lunga pace europea, da anteporre all’instabilità successiva al crollo dell’impero sovietico e della stessa Unione sovietica, con annesso ritorno della guerra in Europa. A partire dai confitti nell’ormai ex Jugoslavia tra 1991 e 1999, seguiti dall’attacco russo in Georgia del 2008, fino allo scontro indiretto fra Usa e Russia in corso dal 2014 in Ucraina.

Le stesse tematiche verranno trattate venerdì 29 novembre durante l’incontro tra Fabrizio Maronta e gli studenti delle scuole superiori.

I prossimi appuntamenti sono già in calendario: le presentazioni di Limes, sempre nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, torneranno nel 2020: giovedì 30 gennaio, giovedì 26 marzo e giovedì 28 maggio.