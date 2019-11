Sold out per Recalcati. Si apre anche la Cappella Guinigi

giovedì, 14 novembre 2019, 13:29

Sarà disponibile anche la Cappella Guinigi per assistere alla Conversazione con Massimo Recalcati in programma domani, 15 novembre, alle ore 21, nell’ambito del ciclo di Conversazioni in San Francesco.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, infatti, su invito specifico del Presidente Marcello Bertocchini, ha deciso di offrire un’ulteriore opportunità a quanti non sono riusciti a prenotare i biglietti per la serata. Biglietti che, come annunciato, sono stati distribuiti online a partire da lunedì 11 e andati esauriti in poche ore, a testimonianza del grande interesse suscitato dal celebre psicoanalista.

Per l’accesso alla Cappella Guinigi, che può ospitare un massimo di centoventi persone, sarà necessario recarsi, a partire dalle ore 20, direttamente all’ingresso che si trova nel Giardino degli Osservanti, entrando da via della Quarquonia.