Successo per la presentazione del libro 'L'altra vita del Gatto'

venerdì, 8 novembre 2019, 18:42

La presentazione del romanzo giallo 'L'altra vita del Gatto' ha avuto luogo sabato sera come annunciato, presso la Libreria Daniela in Via Roma 37, ad Altopascio, con pieno successo.

L'autrice, Maria Borghini, è stata intervistata da Elisa Varetti, disegnatrice della copertina, ricevendo numerose domande sull'opera e la creatività in genere.

Il nutrito pubblico ha assistito poi, alla lettura di alcuni brani a presentazione dell'originale stile narrativo dell'esordiente scrittrice toscana e al termine della manifestazione, contemporaneamente al firmacopie, è stato messo a disposizione uno spazio per il buffet.

Numerose foto dell'evento sono anche disponibili sul profilo Instragram della casa editrice Nomadistad e sul profilo Facebook della Libreria Daniela.