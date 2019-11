Teatro per le nuove generazioni 2019-2020: al via martedì 26 novembre alle ore 9.30 le prenotazioni online sul sito www.teatrodelgiglio.it

lunedì, 25 novembre 2019, 17:25

Da martedì 26 novembre (alle ore 9.30), attraverso l’apposito formulario online sul sito www.teatrodelgiglio.it, sarà possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli dell’edizione 2019-2020 della rassegna di Teatro per le nuove generazioni, ricco cartellone programmato da gennaio ad aprile che permetterà agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (dalle quelle per l’infanzia agli istituti superiori) di assistere agli spettacoli messi in scena dalle migliori compagnie italiane che dedicano progettualità e impegno artistico alle giovani generazioni. Ventisei recite per diciotto spettacoli, e la conferma della rassegna “In famiglia a teatro”, con recite programmate di sabato pomeriggio.

Anche per la Stagione 2019-2020, grande attenzione alle proposte musicali per le nuove generazioni. Torna infatti Lucca Junior Opera, il progetto di opera lirica per ragazzi, realizzata dai ragazzi. Due i titoli in programma: Il linchetto su musiche di Girolamo Deraco.

Come già negli anni passati, la proposta per i ragazzi è integrata e arricchita dal Lucca Teatro Festival “Che cosa sono le nuvole?” organizzato dalla Cattiva Compagnia Teatro in collaborazione con il Teatro del Giglio, in programma dal 19 al 31 marzo 2020.

Prenotazioni on line, per tutti gli spettacoli, da martedì 26 novembre alle ore 9.30 sul sito www.teatrodelgiglio.it.