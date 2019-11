Tutto esaurito per Massimo Recalcati

mercoledì, 13 novembre 2019, 17:22

Sarà lo psicanalista Massimo Recalcati il prossimo ospite del ciclo di incontri Conversazioni in San Francesco, voluto e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La conferenza, intitolata La tentazione del muro, si terrà venerdì 15 novembre, alle 21.00.

‘Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri’ è il tema scelto per questa edizione della rassegna, che ha luogo nella Chiesa di San Francesco; sei appuntamenti che attraverso la storia, l’attualità, la cultura e la memoria, offrono l’occasione per parlare di muri che dividono e muri che uniscono, di Europa e di pagine oscure della nostra storia, ma anche di futuro e di speranza.

In un tempo, come il nostro, in cui la difficoltà di governare i processi di globalizzazione, fa nascere un po’ ovunque tentativi nostalgici di rafforzare i confini e trasformarli in barriere, Massimo Recalcati ci parlerà di come, secondo lui, la cultura sia l’unico mezzo per non cadere nella tentazione del muro. I libri, che idealmente possono contenere tutte le parole del mondo e in tutte le sue lingue, sono l’unico grimaldello da infilare nei muri per trovarne il punto di rottura e farli crollare. Come avrebbe detto Pasolini, per scalfire l’ignoranza del muro, l’unico mezzo è la cultura, solo lì c’è desiderio di vita. Il vuoto di cultura genera la tentazione del muro, genera il desiderio di morte. Il luogo politico della cultura è la scuola, dove diventa prassi, attività formativa e educativa. È qui, tra i libri, che il muro si può incrinare.