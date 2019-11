Una messa in ricordo di Giorgio Mura

Altre notizie brevi

venerdì, 1 novembre 2019, 21:41

La riunione al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca di tutti i rappresentanti della complessa macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games si è svolta oggi con particolare attenzione ai grandi flussi di pubblico che fino dalla mattina hanno determinato una pacifica e colorata invasione della...

venerdì, 1 novembre 2019, 17:05

In occasione di "Lucca Comics and Games" sabato 2 novembre a partire dalle ore 20, nella Sala della Cultura de "Il Pinturicchio" in via Borgo Giannotti 42/Viale Batoni 127, per tutti gli appassionati di Tex Willer sarà possibile incontrare Claudio Villa e Fabio Civitelli, i principali fumettisti di Tex -...

venerdì, 1 novembre 2019, 16:37

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra di fotografia creativa intitolata "Corban", con opere di Andrea Madaro .

venerdì, 1 novembre 2019, 14:52

Pubblicato il programma di novembre e dicembre del Cineforum Ezechiele 25,17 a Lucca. Dal 5 novembre all'11 dicembre si alterneranno prime visioni, retrospettive e classici del cinema nelle sale del Cinema Astra e dell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

venerdì, 1 novembre 2019, 11:09

Venerdì 15 novembre alle 17 apre la mostra di Pittura Idee colorate presso l'Associazione Lucchesi nel mondo -Mura Urbane. Espongono Fabrizio Barsotti e Alma Sheik, da vedere fino 1 dicembre in orario 14,30-17,30 chiuso il lunedì a ingresso libero.

venerdì, 1 novembre 2019, 10:55

Trenta uffici postali dotati di wi-fi gratuito, sedici uffici postali più sicuri grazie all'attivazione del nuovo kit di videosorveglianza, barriere architettoniche abbattute in sei strutture della provincia, trentadue nuove cassette rosse. Sono gli ottantaquattro interventi che Poste Italiane ha realizzato nel 2019 in provincia di Lucca nell'ambito del percorso di...

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:44

Saranno in vendita anche al botteghino del Porta Elisa i biglietti del settore ospiti dello stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino dove domenica la Lucchese giocherà il big-match contro il Prato. I tagliandi di gradinata costano 10 euro e potranno essere acquistati sabato dalle 10 alle 13.

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:01

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di "Web & Social Media Marketing" (Nuove Date) che si terrà sabato 23 novembre dalle 15 alle 19 a Pisa e Domenica 24 novembre dalle 15 alle 19 a Lucca (può essere scelto un singolo appuntamento).

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Dopo il successo riscosso dal romanzo a puntate di Roberto Piccinini, Edikit è felice di presentare il fumetto tratto dalla fortunata serie “Io e gli zombie”.

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Il pubblico di Lucca Comics & Games promuove il festival "Zero Waste" e aiuta la manifestazione a ridurre la plastica: si stanno infatti diffondendo i bicchieri riutilizzabili messi a disposizione sia nei punti ristoro interni al festival, che nei tanti locali pubblici della città che hanno deciso di aderire all'iniziativa.