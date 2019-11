“Vetrina delle Vetrine”: continua il percorso partecipativo

lunedì, 11 novembre 2019, 13:13

Prosegue il percorso partecipativo “Vetrina delle Vetrine”, il progetto rivolto agli esercenti e a tutta la cittadinanza per valorizzare gli esercizi commerciali di vicinato, intesi non solo come attività ma anche come luoghi di incontro utli a mantenere le relazioni sociali all'interno delle comunità. Il percorso, che rientra nel più ampio progetto “Commercio partecipato: i negozi di prossimità come presidi sociali nei quartieri” è promosso dal Comune di Lucca in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa Carrara e finanziato dall'Autorità di Partecipazione della Regione Toscana.

Dopo gli appuntamenti della scorsa settimana gli incontri proseguono domani, martedì 12 novembre, alle ore 14, al Centrottica Lucca in via di Tiglio (loc. Arancio) e giovedì 14 novembre (sempre ore 14) alla Croce Verde di Ponte a Moriano. Cittadini ed esercenti potranno analizzare le realtà dei quartieri in termini di vivibilità e valorizzazione dei negozi di vicinato e per disegnare insieme un'applicazione, che permetterà di rafforzare il tessuto relazionale, attraverso la quale i commercianti potranno pubblicare offerte e promozioni sui propri prodotti e i cittadini avranno la possibilità di restare costantemente aggiornati.

Gli incontri pubblici complessivamente saranno 6 (di cui l'ultimo di restituzione) in cui ognuno potrà contribuire con consigli e suggerimenti.

Calendario completo degli incontri:

5 novembre – Centro Vodafone&Tim – Viale San Concordio n°604, ore 14

7 novembre – UnipolSai – Tornini Sas – Borgo Giannotti n°199, ore 14

12 novembre – Centrottica Lucca – Via di Tiglio n°161/C (loc. Arancio), ore 14

14 novembre – Croce Verde di Ponte a Moriano – via Luigi Vecchiacchi n°17, ore 14

19 novembre – Rosticceria Il Fagiano – viale Puccini n°233 – ore 14.30

21 novembre – Confcommercio Prov. Lucca e Massa Carrara – Via Fillungo n°121

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet:

http://open.toscana.it/web/commercio-partecipato-i-negozi-di-prossimita-presidi-sociali-nei-quartieri./home.