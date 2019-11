Vicinanza e solidarietà dal Pd di Capannori alla senatrice Liliana Segre

venerdì, 8 novembre 2019, 15:23

I consiglieri e gli assessori del Partito Democratico di Capannori (Silvia Amadei, Guido Angelini, Ilaria Carmassi, Davide Del Carlo, Giordano Del Chiaro, Laura Lionetti, Lia Miccichè e Mauro Rocchi) esprimono la propria vicinanza e solidarità alla senatrice Liliana Segre.



"Un Paese in cui una donna di 89 anni - affermano -, oggi Senatrice a vita della nostra Repubblica, espulsa dalla scuola a 8, arrestata a 13 e deportata ad Auschwitz a 14 è costretta a vivere sotto scorta tra le minacce e le centinaia di messaggi d'odio che vive ogni giorno è un Paese che deve riflettere e reagire. Interpretando anche il sentimento dei cittadini capannoresi, come gruppo consiliare del PD, sentiamo nostro il dovere di esprime vicinanza, solidarietà alla splendida Donna che si è messa al servizio della società italiana per portare avanti i valori dell'antifascismo, raccontando alle nuove generazioni i terribili momenti da lei vissuti nei lager nazisti di Auschwitz nella quale sono morti tutti i familiari. Condividiamo e sosteniamo la scelta del Parlamento italiano di istituire una commissione parlamentare straordinaria, promossa dalla Senatrice Liliana Segre, per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza".



"Interpretando e sostenendo i valori fondanti della nostra Costituzione - incalzano - ci batteremo sempre per continuare a promuovere ogni azione utile nel sostenere le attività finalizzate al racconto e alla memoria storica necessaria in questo particolare momento e per il futuro del nostro Paese. Come scrisse Primo Levi: “meditate che questo è stato”. A voler sottolineare l’importanza della memoria, affinché il silenzio non possa cancellare la consapevolezza di ciò che è accaduto, dobbiamo sapere che ci sono stati milioni di corpi sviliti e marchiati con brutalità, la distruzione di intere famiglie e di relazioni affettive. Dobbiamo sapere che la follia dell’incitamento ossessivo all’odio razziale ha portato all’annientamento dell’individualità e del diritto a esprimere se stessi e persino i propri sentimenti. “Alzare muri” porta ad aumentare la diffidenza, le rivalità e ostilità. Purtroppo anche oggi continuiamo ad assistere a spargimenti di sangue in tante parti del mondo, a fenomeni di razzismo, terrorismo e persecuzione che mettono a rischio la pace. L'uomo fatica ad imparare dai propri errori, quindi, il valore della memoria è l'unica strategia per evitare che si ripetano simili errori".



"Per questo - concludono - riteniamo importante promuovere una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli nel pieno rispetto della dignità umana e ci impegniamo a promuovere ogni azione utile affinché le istituzioni democratiche siano in prima linea e agiscano da argini all'insorgere di odio e violenza sociale".