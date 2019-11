Vivi Lucca 2019: personale di pittura di Rosella Cascasi

Altre notizie brevi

Si apre la mostra "Nicholas Kalmakoff (1873 - 1955) : Inquietudine & Mistero", allestita presso la "Academy Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa.

Il 9 e 10 novembre l'Associazione culturale di promozione sociale AEDO (Arte, Espressività e Discipline Olistiche), insieme ai suoi partner, celebrerà la conclusione del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "LA RETE, costruire legami, sfuggire all'isolamento".

Si terrà lunedì 4 novembre il primo incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza del comune di Montecarlo organizzato da Fratelli d’Italia.

Un generale peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle zone di nord-ovest della Toscana porterà piogge e temporali localmente anche di forte intensità nella giornata di oggi, domenica 3 novembre. Per questo la Sala operativa unificata ha mantenuto il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera.

La consigliera regionale Alessandra Nardini interviene rispetto all'episodio dei ragazzi vestiti in uniforme SS con croci uncinate al braccio verificatosi a Lucca."Pochi minuti fa - dichiara -, in rete, mi è capitato di imbattermi nel video che ritrae, a Lucca, dei ragazzi in uniforme da SS con croci uncinate al braccio.

Domenica 3 novembre alle ore 16, all'Area Performance del padiglione Carducci, prende il via l'asta di beneficenza, che mette in palio ai migliori offerenti le opere originali, realizzate dagli artisti nazionali e internazionali presenti in fiera, nel corso di questi 5 giorni di festival.

A trent'anni dal crollo del Muro di Berlino, il 4 e il 5 novembre torna nelle sale, grazie alla VIGGO, nella versione restaurata da Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino", film di culto che gli valse la Palma d'oro come miglior regista al Festival di Cannes del 1987, sceneggiato anche...

Graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. Domani, domenica, ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

La riunione al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca di tutti i rappresentanti della complessa macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games si è svolta oggi con particolare attenzione ai grandi flussi di pubblico che fino dalla mattina hanno determinato una pacifica e colorata invasione della...