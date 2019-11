Zappia (Lega): "Il comune spende migliaia di euro in spese legali"

Altre notizie brevi

Tra i 17 vincitori del Premio Italia Giovane abbiamo anche un giovane imprenditore lucchese, Ferdinando Frediani. Il prestigioso premio per le giovani eccellenze del Bel Paese è stato consegnato martedì 29 Ottobre a Roma, direttamente presieduto da Franco Frattini (presidente del SIOI).

In riferimento alle note vicende della gara regionale di lotto unico, oggi si è riunita l’Assemblea dei Soci di COPIT SpA che ha adottato la seguente delibera:

“Confservizi Toscana, che associa le aziende toscane che compongono Mobit (CTT Nord, Tiemme, Busitalia-Sita Nord, Cap, Copit, Trasporti Toscani, Autoguidovie) condivide la preoccupazione espressa in questi giorni da Mobit stessa e da altre associazioni di impresa, per la decisione della Giunta regionale di voler procedere all’assegnazione del servizio ad Autolinee...

L'ospedale “San Luca” lancia a Lucca la sfida allo scompenso cardiaco. Nella giornata di domani, mercoledì 6 novembre, l'ospedale cittadino ospita un importante meeting dal titolo “Viaggio nello scompenso cardiaco”, organizzato dall’unità operativa complessa di Cardiologia ed Emodinamica diretta da Francesco Bovenzi.

Per l'assessore Saccardi l'Area Vasta Toscana Nord Ovest "a volte sembra essere una zavorra". La dichiarazione dell'assessore non è apprezzata dai Medici che lavorano in condizioni sempre più difficili nel tentativo di tenere in piedi il Sistema Sanitario Pubblico.Immediata la risposta del Sindacato Anaao Assomed: "Stupisce - commentano all'unisono la...

Life Aspire, il progetto promosso dall'amministrazione comunale per ridurre l’impatto del trasporto merci nel centro storico e rendere la logistica sempre più ecologica e sostenibile, sarà presente a Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare.

Un momento per capire tutti insieme quali sono le competenze su fossi, canali e rii: chi lo deve fare e come, quali sono i modi per attivare i lavori. Un'occasione importante di informazione e consapevolezza sempre e comunque nell'ottica della sicurezza.

Sabato 9 novembre, alle ore 18, al centro cittadinanza "Il bucaneve", in via della Chiesa 559 a Santa Maria a Colle, si parlerà della diagnosi precoce del tumore al seno con l'assessore alle politiche di genere del Comune di Lucca, Ilaria Vietina, e i medici dell'unità senologica dell'ospedale San Luca...

Venerdì 8 novembre all'auditorium Banca del Monte di Lucca, si svolgerà l'incontro pubblico "Da Allende a oggi: la città di Lucca per la libertà e la democrazia in America Latina".

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio d’arte per bambini “Lucca in viaggio nel tempo!”, che si terrà sabato 16 novembre e sabato 30 novembre alla Fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra «Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana», aperta con grande successo di pubblico da sabato 12 ottobre e visitabile fino al...