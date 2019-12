A Lucca va in scena "Pompieropoli"

Altre notizie brevi

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:49

Si è svolto stamattina (venerdì 13 dicembre), il primo “Meeting del servizio sociale dell'Azienda USL Toscana nord ovest”. A tre anni dalla sua istituzione, il Dipartimento servizio sociale, non autosufficienza e disabilità dell'Asl ha organizzato l'evento per discutere sulle sue attività e sulle sue prospettive future.

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:00

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si è tenuta oggi (13 dicembre) all’ospedale San Luca di Lucca la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale.

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:30

Terza edizione del premio letterario Via Francigena, ‘Intanto parto… racconti e parole in cammino’, presentata stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. L’iniziativa, promossa da Betti Editrice in collaborazione con AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) e Regione Toscana, si rivolge a racconti inediti di autori, esordienti e non, che...

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:29

Sostanziale consenso dal mondo del volontariato e da gran parte dei soggetti interessati sulla proposta di legge regionale 345 (che definisce composizione di equipaggi, attrezzature e formazione del trasporto sanitario in emergenza/urgenza) approvata due giorni fa in commissione Sanità del consiglio regionale e che a breve sarà al voto dell'aula.

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:14

"Serata in memoria di Cinzia Paganelli con canti e cori" recita la locandina dei Joyful Angels Lucca Gospel Choir giunti al loro terzo appuntamento. Sabato 14 dicembre alle ore 21 si esibiranno nella chiesa di Sesto di Moriano dove concluderanno il Christmas tour.

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:32

Acque SpA comunica che per un’assemblea del personale, martedì 17 dicembre, il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini n. 5) chiuderà alle ore 13.00. Sarà regolarmente attivo il call-center per i servizi commerciali:

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:31

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 13, è l'ultimo giorno per visitare la mostra archeologica "Viaggio nel tempo – la vita domestica dagli Etruschi ai Romani" presso le aule didattiche archeologiche al Cavanis.

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:27

Domani (sabato 14) e dopodomani (domenica 15) Capannori ospiterà un importante workshop sui sistemi di garanzia partecipata dei produttori locali, promosso da Slow Food. A Palazzo Boccella a San Gennaro si ritroveranno esponenti di Slow Food internazionale, della Condotta Lucca Compitese Orti Lucchese e nodi della rete europea.

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:26

"Con la sentenza del Consiglio di Stato sull'assegnazione del trasporto pubblico locale si avvia con certezza una nuova fase per la mobilità della nostra regione. Una fase all'insegna del rinnovamento del parco mezzi e dell'efficientamento del servizio in tutto il territorio regionale già avviati negli ultimi due anni grazie al...

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:25

Arriva un ulteriore beneficio economico per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà con figli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Grazie ai fondi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) è stata assegnata una borsa di studio di 200 euro a 122 studenti delle scuole superiori che erano...