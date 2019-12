Acque SpA: variazione orario di apertura PuntoAcque Capannori

Altre notizie brevi

martedì, 17 dicembre 2019, 19:09

Il Basketball Club Lucca comunica di aver rescisso il contratto con il giocatore Marco Petrucci. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera

martedì, 17 dicembre 2019, 17:59

"Dopo questa tornata elettorale provinciale, volevo ringraziare la disponibilità di Matteo Petrini, un ragazzo giovane ma dalla grande correttezza umana e politica, un ragazzo serio, capace ed onesto che ha dimostrato fedeltà al partito nel fare un passo indietro appoggiando Giannoni".

martedì, 17 dicembre 2019, 17:34

Anche Sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto...

martedì, 17 dicembre 2019, 15:14

Stefano Gori, pluricampione italiano dell'atletica paralimpica, ha abbandonato per qualche giorno le scarpette da corsa per andare a incontrare circa mille ragazzi delle scuole piemontesi del Verbano-Cusio-Ossola.In tre giorni ha parlato davanti ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dei paesi di Omegna,...

martedì, 17 dicembre 2019, 15:03

"Quando le imprese raggiungono risultati innovativi a beneficiarne è tutta la comunità. Non posso che esprimere soddisfazione per le due aziende lucchesi, Cisa Production, nel settore farmaceutico, e Repulp, specializzata nella produzione e vendita di prodotti in plastica riciclata, a cui oggi nella Sala Gonfalone del Consiglio Regionale è stato...

martedì, 17 dicembre 2019, 14:25

Sarà esteso anche ai clienti del trasporto Regionale di Trenitalia l'istituto della conciliazione paritetica, già adottato con i passeggeri di Frecce e Intercity, per risolvere le piccole controversie con l'azienda di trasporto del Gruppo FS, in maniera facile e senza ricorso a vertenze legali.

martedì, 17 dicembre 2019, 13:28

Il presidente della Provincia Luca Menesini, rieletto alla guida dell'ente di Palazzo Ducale a seguito delle consultazioni elettorali di domenica scorsa, ha accolto oggi – martedì 17 dicembre – i nuovi consiglieri di maggioranza eletti che lo affiancheranno nei prossimi due anni di mandato.

martedì, 17 dicembre 2019, 13:19

Giovedì 19 dicembre alle ore 21.00 al polo culturale Artèmisia, nell'ambito della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dal Comune, si terrà la presentazione del libro di Gianluca Meschi, 'Tutto procede come imprevisto' (Carmignani Editrice).

martedì, 17 dicembre 2019, 13:15

L'amministrazione Menesini ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale specialista assistente sociale, categoria giuridica D1.

martedì, 17 dicembre 2019, 13:14

Sistema Ambiente comunica che domani, mercoledì 18, si terrà l'assemblea sindacale di tutto il personale dell'azienda. Pertanto potranno verificarsi disservizi nella raccolta porta a porta. Il materiale non ritirato sarà recuperato nel primo giorno utile secondo il calendario di Sistema Ambiente.