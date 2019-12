Ad Artemisia si peresenta il libro 'Ricordati di me' di Luca Dachille

Altre notizie brevi

giovedì, 5 dicembre 2019, 17:36

L'Associazione Italiana Sommelier di Lucca propone tre imperdibili laboratori di degustazione perprofessionisti, curiosi ed appassionati del mondo del vino e non solo.Dopo il primo successo con La Vigna del Ghiaccio del 29 novembre appena passato, l'excursusdella taste experience ci porta il 6 dicembre in Norvegia con l'incontro Ask For Wine...

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:40

Domani 6 dicembre alle 16,20 presso gli studi degli architetti Mauro Benassi e Filippo Bertucci in via dei Fossi 164 nel centro storico. Espongono le fotografie Teresa del Chierico, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei con gli acquarelli di Fabrizio Barsotti fino all'8 dicembre.

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:32

Nuovo appuntamento con la storia e l'enogastronomia a Il Desco dedicato alla rivoluzione sulla tavola che avvenne a partire dalla Francia e in Europa nei primi anni dell'800, che ebbe come origine Parigi e che si diffuse alle corti dei Bonaparte.

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:31

Sabato 7 dicembre alle 16:30 nello Spazio Narrativa della Biblioteca Agorà sarà presentato il volume di Maria Luisa Spaziani “Pallottoliere Celeste”, Mondadori 2019. Oriana Rispoli Spaziani introdurrà gli interventi di Riccardo Bertolotti: “Ironia e ispirazione nell'ultima produzione di Maria Luisa Spaziani” e di Silvio Raffo “La divina differenza.

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:11

Dopo la presentazione dello scorso maggio al Salone del libro di Torino approda a Lucca, al centro MEM la presentazione del volume Ionescamente. Io ne sco come? Edita da Ensemble, ultima raccolta poetica di Elisabeta Petrescu.

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:05

L’evento è organizzato da LuccaLibri Libreria Caffè Letterario di Talitha Ciancarella. Il nuovo libro di Alan Friedman (ed. Newton Compton), racconta con lo stile incalzante che lo caratterizza, i maggiori cambiamenti cui sta andando incontro l’Italia.

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:51

Domenica 8 dicembre sarà protagonista al Desco, la mostra mercato più attesa per gli amanti dei prodotti tipici di alta qualità, anche Marco Baldocchi, esperto di marketing emozionale e Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Lucca e Massa Carrara, con uno speech previsto per le ore 15 e dedicato ai professionisti...

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:49

giovedì, 5 dicembre 2019, 12:35

Gruppo Consigliare Amiamo Montecarlo: Nella serata del 28 novembre a Montecarlo si è tenuto il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno c’era una variazione di bilancio che è stata approvata con i soli voti della maggioranza, in quanto per il gruppo di minoranza Amiamo Montecarlo suscitano perplessità alcuni notevoli incrementi di...

giovedì, 5 dicembre 2019, 12:34

"Anche quest'anno, attraverso il bando del Consiglio regionale, le Pro loco della provincia di Lucca riceveranno un contributo a sostegno del prezioso lavoro che svolgono nei nostri territori. In totale sono ventitré le Proloco lucchesi destinatarie del finanziamento regionale, pari 1.097,17 euro ciascuna.