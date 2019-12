Agevolazioni tariffarie per riscaldamento e Tari: ecco il bando

Altre notizie brevi

sabato, 21 dicembre 2019, 14:52

Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio. Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su...

sabato, 21 dicembre 2019, 14:50

Il grande cuore della Lucchese non si smentisce mai. Capitan Benassi e compagni insieme allo staff tecnico hanno infatti devoluto una somma di denaro per sostenere una nobile causa: aiutare una bambina nata con gravissime malformazioni che necessita di lunghi e costosi cicli di cura all'esterno.

sabato, 21 dicembre 2019, 12:31

Un piano operativo per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni di neve e gelo.

sabato, 21 dicembre 2019, 12:29

Il maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione e, in particolare, nel sud della Toscana, ha fatto crollare un pezzo della statale Cassia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani (Siena), in Maremma.

sabato, 21 dicembre 2019, 11:29

Dopo la raccolta di vestiti e giocattoli, Fratelli d'Italia di Capannori nei prossimi giorni li distribuirà a chiunque ne avesse bisogno. Ci troverete nella nostra sede in Via Romana n.209 negli orari indicati in foto, con la speranza di poter donare un pò di felicità ai bambini e alle loro...

sabato, 21 dicembre 2019, 10:28

"Il Pd della Toscana esprime soddisfazione per il percorso intrapreso per l'affidamento unico dei servizi dei rifiuti a Retiambiente entro ottobre 2020 da parte dell'assemblea dell'Ato costa. Un obiettivo al quale come Pd abbiamo lavorato nei mesi scorsi per ricomporre una situazione in cui le visioni erano discordanti.

sabato, 21 dicembre 2019, 10:14

Lucca Civica ci tiene a ringraziare il dottor Alessandro Biancalana dopo l'approvazione in consiglio della chiusura definitiva dell'istituzione "Opera delle Mura"."Giovedì sera - dichiara - il consiglio comunale ha approvato la chiusura definitiva dell'istituzione "Opera delle Mura" dando seguito alla volontà espressa dal consiglio stesso nel novembre 2018.

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:07

Sabato 21 dicembre dalle ore 15:30 alle 19:00 presso le Logge di Palazzo Pretorio davanti piazza San Michele, si svolgerà di nuovo il Mercatino di Natale solidale al quale partecipano l'Associazione Culturale Salvemini, Mais Onlus Movimento per l'autosviluppo Internazionale della solidarietà, Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi.

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:07

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, e l’ultimo dell’anno, martedì 31 dicembre, in previsione del basso afflusso di cittadini a causa delle festività, gli uffici comunali, le biblioteche e le sedi decentrate, ad esclusione della polizia municipale, chiuderanno al pubblico anticipatamente alle ore 12 e la chiusura avverrà alle...

venerdì, 20 dicembre 2019, 16:10

Prosegue l'edizione del 2019 de Il Cantiere di Natale di FLAM - Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali. Oltre che a collaborare col progetto Crescendo che riguarda le scuole del comprensivo due, seguito direttamente dalla Prof.ssa Linda Severi, Flam segnala gli appuntamenti del Natale e dell'Epifania legati ai Vespri della Cattedrale...