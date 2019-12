Alan Friedman a Lucca presenta “Questa non è l’Italia”

giovedì, 5 dicembre 2019, 15:05

L’evento è organizzato da LuccaLibri Libreria Caffè Letterario di Talitha Ciancarella. Il nuovo libro di Alan Friedman (ed. Newton Compton), racconta con lo stile incalzante che lo caratterizza, i maggiori cambiamenti cui sta andando incontro l’Italia. Per l’autore, osservatore delle nostre dinamiche politico-economiche, la situazione è molto critica e tante sono le questioni su cui riflettere: l’immigrazione è veramente un’emergenza nazionale? Le regole della moneta unica possono essere realmente riviste? Il nostro sistema bancario è solido? Quanto è affilata la spada di Damocle del nostro debito pubblico? Rischiamo un’altra crisi?

Nella sua analisi, Friedman guarda anche al futuro dell’Europa, alle mutevoli dinamiche geopolitiche e alle travagliate relazioni tra il Vecchio Continente e la Russia, la Cina e gli Stati Uniti di Donald Trump.

Friedman non nasconde una dichiarazione d’amore per l’Italia e per gli italiani, scrivendo “Piango per il Belpaese, ma mi rallegro nella certezza che gli italiani - i lavoratori che si spaccano la schiena, i piccoli imprenditori tartassati - alla fine si uniranno contro una politica dell’estremismo e imboccheranno di nuovo una strada verso la moderazione e il pragmatismo che li caratterizza.”

A dialogare con l’autore saranno Agnese Pini, capo redattrice de La Nazione di Firenze e Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca.