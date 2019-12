Alla Casa del Popolo di Lucca si presenta il libro di Geraldina Colotti

Altre notizie brevi

domenica, 15 dicembre 2019, 17:58

Sono aperte le iscrizioni al liceo artistico musicale " A. Passaglia" di via Fillungo. Si tratta di corsi serali che vertono sulla scuola libera del nudo e che si svolgono all'interno del medesimo edificio scolastico. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del liceo aperta tutti i giorni dalle 11 alle...

domenica, 15 dicembre 2019, 14:43

Martedì 17 dicembre alle ore 17 si svolgerà un incontro gratuito rivolto ai giovani e al mondo del lavoro presso la biblioteca civica Agorà. L'evento, organizzato da l'Informagiovani di Lucca, richiede la prenotazione via email o per telefono. Per maggiori informazioni contattare infogiovani@comune.lucca.it o 0583442319

domenica, 15 dicembre 2019, 11:21

Collettiva d'arte di pittura e fotografia dal titolo "Dicembre", presso la galleria Livin'Art in via della Cervia n19 nel centro storico. Si può visitare dalle ore 17-19 su appuntamento 3404878003 di Laura Guadagnucci, artedavivere@livinart.it a ingresso libero.

domenica, 15 dicembre 2019, 10:56

È stato un pomeriggio di ansia quello vissuta venerdì scorso a Porcari. Ma alla fine, grazie all'impegno di tutti, la situazione generale è rimasta sotto controllo nonostante 100 mm di pioggia caduti in poche ore e tra l'altro senza che sulla zona fosse scattata alcuna allerta meteo preventiva.

domenica, 15 dicembre 2019, 09:16

Sarà il gruppo musicale La cattiva strada a introdurre la serata di mercoledì 18 dicembre in occasione dell' evento di Natale a cura dell' associazione Lucca Senzabarriere il cui ricavato andrà alla medesima per finanziare le proprie attività.

domenica, 15 dicembre 2019, 09:15

Domani, domenica 15 dicembre, torna l'ottava edizione " Mostra mercato usato e da collezione" al Foro Boario di Monte San Quirico dalle 10:00 alle 19:00. Costo del biglietto 3 €.

sabato, 14 dicembre 2019, 19:15

Venerdì 20 dicembre alle ore 17 si terrà la presentazione del nuovo romanzo il Machete dei Mai-Mai, presso San Micheletto in via Elisa nel centro storico, dello scrittore lucchese Martino De Vita, con Andrea Consorti, Giampaolo Giampaoli, Francesco Nolli e Andrea Giannasi.

sabato, 14 dicembre 2019, 17:33

I responsabili fiscali della Cna di Lucca saranno i relatori dell’incontro previsto per lunedi 16 dicembre nella sede dell’associazione di via Romana, per parlare del nuovo obbligo per le imprese di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

sabato, 14 dicembre 2019, 17:31

“Una storia che crea fiducia, che apre spiragli, che fa ritrovare il sole” con queste parole l'Assessora Ilaria Vietina conclude la sua premessa al volume di Alessia Verdi, Più o meno trenta, edito da Pacini Fazzi, che, uscito da meno di un mese è già alla sua seconda presentazione.

sabato, 14 dicembre 2019, 15:48

Continua il percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano di dettaglio della mobilità e della sosta nel centro storico. Lunedì 16 dicembre alle ore 17:00 presso la sala corsi della Biblioteca Agorà di piazza dei Servi il documento sarà presentato alle categorie economiche cittadine alla presenza degli assessori Gabriele...