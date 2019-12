Auto contro bici, un ferito al San Luca

Altre notizie brevi

domenica, 1 dicembre 2019, 14:43

“Esprimo sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Claudio Riccardi”. Lo dichiara un una nota il consigliere comunale Marco Martinelli. "Ho conosciuto Claudio- aggiunge Martinelli- quando da giovanissimo entrai per la prima volta nella sede di Alleanza Nazionale in Via del Moro.

domenica, 1 dicembre 2019, 14:27

Grande partecipazione al concerto lirico per ricordare il baritono lunatese Guido Malfatti a 100 anni dalla nascita, che si è svolto il 29 novembre nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

domenica, 1 dicembre 2019, 13:09

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali dalle 20 di stasera, alla mezzanotte di domani, lunedì 2 dicembre.

domenica, 1 dicembre 2019, 11:25

I gruppi consiliari di maggioranza (PD, lista Menesini Sindaco, Più Capannori, Popolari e Moderati, Italia viva) esprimono le condoglianze al sindaco Menesini per la morte improvvisa della madre, ed un sentimento di forte vicinanza alla famiglia: "Un abbraccio forte da parte di tutti noi".

sabato, 30 novembre 2019, 21:20

Cordoglio del presidente e del direttore di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini, per la scomparsa della madre del sindaco di Capannori, nonché presidente della provincia, Luca Menesini. Antonietta Serafini aveva 87 anni.

sabato, 30 novembre 2019, 17:58

Dicembre porta con sé il Natale e Porcari saluta l'inizio del mese con "Natale a Porcari". Domenica 1 dicembre, a partire dalle 10, le strade del centro di Porcari si animeranno con i colori del Natale fino alle 18.

sabato, 30 novembre 2019, 13:14

A pochi mesi di distanza dalla prime quattro puntate di servizi molto ampi contenuti nella trasmissione People di Rai Premium, canale satellitare che è stato definitivamente lanciato dagli spettacoli di Fiorello, e Rai 1, arriva per Luca Piattelli una nuova, importante soddisfazione professionale sempre legata alla televisione di stato.

sabato, 30 novembre 2019, 10:50

Il contributo coprirà fino al 50 % del costo del dispositivo per un massimo di 1.500 euro

sabato, 30 novembre 2019, 08:49

Lunedì 2 dicembre il team di Volt Lucca congiuntamente con la sezione lucchese della Gioventù Federalista Europea si incontrerà per affrontare il tema "Crisi Climatica e Green Economy" assieme a: Elisa Meloni, economista ambientale, responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia; Davide Monticelli, architetto, rappresentante dei Giovani Federalisti...

sabato, 30 novembre 2019, 08:44

Giornata intensa, per contenuti e per qualità dei relatori, quella conclusasi ieri a Pescia: il tema del convegno, aperto dal Sindaco di Pescia, "Carta Bianca al tuo futuro; responsabilità ambientale e responsabilità educativa nel distretto cartario lucchese e della Valdinievole" era stimolante e le sua finalità ambiziose.