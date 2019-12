Capannori, primo monitoraggio navetta tandem

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:31

La navetta gratuita Tandem che collega Marlia a San Leonardo in Treponzio passando per il centro di Capannori funziona. Il servizio lanciato poco più di un mese fa dall'amministrazione Menesini e gestito da Ctt Nord in collaborazione con Vaibus, Club e l'ufficio trasporti della Provincia di Lucca ogni giorno è utilizzato, in media, da 60 passeggeri. È quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato da Club nel mese di novembre. Le corse a maggiore frequenza sono quelle a cavallo dell'ora di pranzo (dalle 12.40 alle 13.40) seguite da quelle della mattina (dalle 8.40 alle 9.40) e del pomeriggio (dalle 15.40 alle 16.40). Più in generale, tutte le corse hanno passeggeri, comprese le prime della mattina con partenza alle 6.40 dalla scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio e alle 7.10 dalla Casa della Salute di Marlia e le ultime del pomeriggio alle 18.40 da San Leonardo e alle 19.10 da Marlia.

"Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini verso la navetta gratuita Tandem – commenta l'assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro -. C'erano tutti i presupposti affinché un servizio a cadenza regolare, con corse orarie, che attraversa alcune delle frazioni più popolose del territorio avesse successo. Adesso i dati ci certificano che è utile e che funziona. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è una delle azioni concrete per alleggerire il traffico nei nostri paesi, migliorare la qualità dell'aria e diminuire l'impatto acustico. La nostra amministrazione comunale è in prima linea su questo fronte; la navetta Tandem è, appunto, uno dei progetti di mobilità sostenibile su cui puntiamo. Invito quindi i cittadini a provare questo servizio che permette di lasciare l'auto a casa per andare a fare la spesa al mercato o nei negozi, recarsi ai poli sanitari o in Comune oppure prendere la coincidenza per la linea che da Capannori porta all'ospedale San Luca e nel centro di Lucca".

La navetta, fra l'altro, adesso è più riconoscibile dai cittadini. Proprio in questi giorni, infatti, i mezzi in servizio sulla linea sono stati dotati di una serigrafia riportante il logo e la scritta "Tandem navetta gratuita".

La linea è in servizio i giorni feriali da mattina a sera a il sabato fino all'ora di pranzo. La prima corsa dal capolinea di Marlia Casa delle salute è alle ore 7.10. Le restanti ci sono ogni ora, al solito minuto, fino alle ore 19.10. La prima corsa dal capolinea di San Leonardo in Treponzio piazzale della scuola secondaria, invece, è alle 6.40, l'ultima alle 18.40. Il sabato, invece, l'ultima corsa da Marlia è alle 13.40 e quella da San Leonardo alle 14.10. In piazza Aldo Moro a Capannori c'è la coincidenza per la linea 6 per Lucca.

Oltre a Marlia, San Leonardo in Treponzio e Capannori, Tandem serve anche altre frazioni della zona centrale del territorio: Lammari, Lunata, Tassignano e Carraia. La navetta Tandem rimarrà gratuita durante la fase sperimentale del servizio fino a primavera 2020.