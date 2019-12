Cinema Artè Capannori, il calendario delle proiezioni delle feste

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:40

Proiezioni all'insegna del cinema di qualità per le feste al cinema Artè di Capannori con tre prime visioni assolute per la zona di Lucca.Si inizia il 21 dicembre con uno dei film più apprezzati al Festival di Cannes, Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma. Il film sarà in programma fino al 26 dicembre.A seguire, dal 27 dicembre, un doppio programma la sera il letterario Il mistero Henri Pick con Fabrice Luchini e al pomeriggio Frozen 2 - Il segreto di Arendelle per una giornata al cinema con la famiglia durante le feste. Infine dal 2 gennaio fino a Befana Sorry we missed you, il nuovo film di Ken Loach.



Di seguito orari dei film

Sabato 21 dicembre ore 19.45 22.00

Domenica 22 dicembre ore 17.30 20.00

Lunedì 23 dicembre ore 21.00

Mercoledì 25 dicembre ore 18.00 20.30

Giovedì 26 dicembre ore 17.30 19.45 22.00

RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME

di Céline Sciamma – Francia, 2019 – 120' con Adèle Haenel, Noémie Merlan, Valeria Golino

Ritratto della giovane in fiamme, film diretto da Céline Sciamma, è ambientato nel XVIII secolo, precisamente nel 1770. Racconta la storia di Marianne (Noémie Merlant), una giovane pittrice incaricata di realizzare il ritratto di matrimonio di Héloïse (Adèle Haenel), una ragazza che ha da poco lasciato il convento. Se il ritratto sarà di gradimento al suo futuro marito, allora Héloïse e sua madre, la contessa (Valeria Golino), si trasferiranno a Milano per concretizzare le nozze. Héloïse rifiuta il suo destino di sposa e non vuole posare per nessun pittore. È così che Marianne si vede costretta a dipingerla in segreto: di giorno si finge sua dama di compagnia per osservare la sua modella e poi ritrarla non appena cala il sole. Trascorrendo molto tempo insieme, le due ragazze si avvicinano sempre più, condividendo gli ultimi momenti di libertà di Héloïse prima del fatidico sì.

Premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2019



Venerdì 27 dicembre ore 17.30

Sabato 28 dicembre ore 17.30

Domenica 29 dicembre ore 17.30

Lunedì 30 dicembre ore 17.30

FROZEN 2: IL SEGRETO DI ARENDELLE

di Chris Buck, Jennifer Lee – Usa, 2019 – 103'

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell'Aria, dell'Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all'impresa.



Venerdì 27 dicembre ore 20.00 22.00

Sabato 28 dicembre ore 20.00 22.00

Domenica 29 dicembre ore 20.00 22.00

Lunedì 30 dicembre ore 21.00

Mercoledì 1 gennaio ore 17.00 19.30 21.15

IL MISTERO HENRI PICK

di Rémi Bezançon – Francia, 2019 – 100' con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Jean-Michel Rouche è un critico letterario e presentatore di un seguitissimo talk show sui libri in uscita. Un giorno in trasmissione si presenta la vedova di un pizzaiolo di cui, dopo la morte, è stato scoperto un romanzo inedito che, a pubblicazione avvenuta, è diventato un best seller. In trasmissione c'è anche la giovane editor che ha scoperto il manoscritto presso un'insolita libreria bretone, dentro la quale c'è una stanza dedicata interamente ai parti letterari di chi non è mai riuscito a farsi pubblicare. Ma Jean-Michel sente odore di imbroglio, e diventa ossessionato dall'idea di smascherare l'autore di quello che lui (e solo lui) ritiene essere un falso letterario.



Giovedì 2 gennaio ore 21.00

Venerdì 3 gennaio ore 20.00 22.00

Sabato 4 gennaio ore 20.00 22.00

Domenica 5 gennaio ore 17.30 20.00 22.00

Lunedì 6 gennaio ore 17.30 20.00

SORRY WE MISSED YOU

di Ken Loach – GB, 2019 – 100' con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Sorry We Missed You, film diretto da Ken Loach, è la storia di Ricky (Kris Hitchen) e Abby Turner (Debbie Honeywood), che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà degli ultimi anni in quel di Newcastle, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini. Proprio la loro disastrosa condizione lavorativa – lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato – e conseguentemente finanziaria li mette di fronte a una dura relatà: non diventeranno mai indipendenti e non avranno mai una casa di loro proprietà, se continueranno ad agire così.

Ma un'allettante opportunità irrompe improvvisamente nella loro vita, quando Abby vende la propria auto per permettere a Ricky di acquistare un furgone.