Concerto del Coro Polifonico "Bruno Pizzi" di Pisa nella chiesa di Nostra Signora in via dei Borghi

Altre notizie brevi

martedì, 31 dicembre 2020, 10:41

La Casa del Popolo di Lucca si stringe in solidarietà a Nicoletta Dosio, storica militante del movimento NO TAV da ieri sera in carcere alle Vallette di Torino: Nicoletta, 73 anni, insegnante in pensione di greco e latino, è una delle anime e dei volti della lotta nella Valle, contro...

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:57

Cambio nello staff del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Dal primo di gennaio non sarà più Simone Bicocchi a ricoprire il ruolo di coordinatore della segreteria e di capo di gabinetto. Bicocchi è dovuto infatti rientrare al Copit, l'azienda del trasporto pubblico di Pistoia, da cui aveva preso l'aspettativa.

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:38

E' Andrea Lazzari, giovane educatore professionale di Lucca, il personaggio lucchese più "friendly" dell'anno: quello cioè che, nel corso del 2019, più di ogni altro, è stato vicino ed attento ai bisogni delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e asessuali del nostro territorio.

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:18

"I cambiamenti climatici non sono più una teoria ma una realtà che gli agricoltori ormai pagano di tasca propria a ogni evento calamitoso. Anche quest'anno siamo qui a fare i conti con danni da maltempo che rischiano di mettere in ginocchio decine di imprese agricole perché si sommano alla politica...

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:18

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che lo sportello di medicina di base di Marlia resterà chiuso il giorno giovedì 2 gennaio 2020. Sarà assicurata l'attività di sportello Cup.

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:33

«Si dimette il capo di gabinetto del sindaco ed ex segretario comunale del Pd Simone Bicocchi, nominato da D’Ambrosio con contratto di natura fiduciaria e dunque senza concorso ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico degli enti locali, il Tuel, e intanto dal settore urbanistica e lavori pubblici la responsabile...

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:24

Festeggiamenti di Capodanno all’insegna della sicurezza delle persone e del rispetto degli animali. E’ questo l’invito dell’amministrazione comunale che, in vista della notte fra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020, raccomanda ai cittadini di adottare comportamenti dettati dal buonsenso e volti all’uso consapevole dei giochi pirotecniciOgni anno...

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:33

A partire dal 2 gennaio 2020, i PuntoAcque - gli sportelli al pubblico per le attività commerciali relative al servizio idrico integrato – potranno gestire anche le rateizzazioni delle bollette, i pagamenti arretrati e le situazioni di morosità.

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:31

L'Unità pastorale del Compitese organizza per mercoledì 1° gennaio2020 una marcia delle pace a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini. Quest'anno il ritrovo dei partecipanti è in programma alle ore 16.00 alla chiesa romanica di San Leonardo in Treoponzio e non alla sede dello sportello al cittadino della...

lunedì, 30 dicembre 2020, 10:49

Insoddisfatti della risposta al proprio reclamo? Diffidenti rispetto ai costi elevati e ai tempi lunghi di una conciliazione giudiziale?