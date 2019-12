Giovedì 5 dicembre ad Artemisia la presentazione del libro 'Mi rotola il vento' di Marisa Cecchetti

Altre notizie brevi

martedì, 3 dicembre 2019, 19:20

Un impegno per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio che, complessivamente, supera i 15milioni di euro.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:56

In occasione de "Il Desco", sabato 7 dicembre alle ore 15.30 Turislucca propone l'ormai consueto itinerario guidato, lungo le vie della città, che ha come fil rouge le immagini iconografiche legate al cibo quotidiano. Dalle immagini dei santi locali ai graffiti nascosti negli angoli delle chiese, dai rilievi marmorei ai...

martedì, 3 dicembre 2019, 17:36

Venerdì 6 dicembre alle 17 presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, 7 - a Lucca – ad ingresso gratuito- avrà luogo la conferenza “Buone relazioni per una mente resiliente - Sana alimentazione per una buona costituzione” che sarà tenuta dalla Dott.ssa Emanuela Giannotti (psicologa-psicoterapeuta specializzata in...

martedì, 3 dicembre 2019, 17:36

Si è costituito a Lucca il gruppo Lucca in Azione, la sezione cittadina del nuovo partito Azione fondato da Carlo Calenda sulla scia di Siamo Europei.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:21

Si intitola “Uomini e sogni” il nuovo libro di Vincenzo Marsili, che sabato prossimo (7 dicembre) sarà presentato dall'autore, accompagnato dal sindaco Alessandro Tambellini, a Luccalibri.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:20

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Lunario creato dall’artista Gavia a favore dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:14

Mercoledì 4 dicembre, alle 16.30, nei locali del centro Chiavi d'Oro, il chitarrista Giulio D'Agnello e il cantante Andrea Lombardi interpretano Le canzoni della tradizione toscana e non solo.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:12

La Lucchese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Fiuggi, formazione militante nel girone F di Serie D, il portiere Andrea Fontanelli, classe 1996.

martedì, 3 dicembre 2019, 12:26

"Se il bilancio del teatro del Giglio di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non è per nulla soddisfacente, non è certo colpa dei lavoratori che, quindi, non devono essere penalizzati economicamente." "Questa, in sintesi - prosegue il consigliere - la situazione creatasi che...

martedì, 3 dicembre 2019, 11:54

«Dopo le piogge delle scorse settimane, nella scuola elementare di Spianate l’attività didattica procede in assoluta assenza di manutenzione mentre porzioni di soffitto continuano a cadere, l’intonaco si sbriciola e l’accesso ad aule, scale e corridoi è inibito ove necessario con barriere approntate alla bell’e meglio affiancando le sedioline degli alunni.