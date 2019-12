I 50 anni della divisione paghe di Saperi: tecnologia e consulenza a servizio delle imprese

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:16

Una ricorrenza importante per qualsiasi azienda: raggiungere il mezzo secolo di attività, quantomeno con una delle proprie divisioni operative, è un traguardo che la società Saperi - che ha come socio unico Confindustria Toscana Nord - ha voluto festeggiare ieri con i dipendenti attuali del servizio paghe e con chi nel tempo l'ha diretto e indirizzato.

Saperi, fondata nel 2006, ha infatti incorporato varie società e servizi dell'allora Unione Industriale Pratese, oggi Confindustria Toscana Nord; fra queste anche Cedi Serin, società specializzata nell'elaborazione delle buste paga per le aziende, che a sua volta raccoglieva l'eredità di precedenti attività gestite in questo ambito direttamente dall'associazione.

"Quando nel 1969 fu costituito il servizio paghe dell'Unione non ero nato io e nemmeno molte delle persone che oggi a vario titolo si relazionano con Saperi - commenta Francesco Marini, che in quanto vicepresidente pratese di Confindustria Toscana Nord è per statuto il presidente della società -. In questi decenni sono cambiate moltissime cose ma una è rimasta sempre costante: l'attenzione per la tecnologia e il continuo aggiornamento sia degli strumenti che delle competenze delle persone. Il servizio paghe della nostra associazione ha fatto da apripista a livello nazionale nell'uso degli elaboratori elettronici applicati all'amministrazione del personale. Anche in seguito, quando si è reso opportuno dare al servizio una struttura societaria a sé, quello spirito pionieristico è rimasto e Saperi, che non distribuisce utili al suo socio unico Confindustria Toscana Nord, investe costantemente nell'adeguamento tecnologico mantenendolo sempre all'avanguardia. Alla divisione paghe di Saperi, così come all'intera società, interessa fornire alle imprese servizi di alto livello e avere margini sufficienti per i nuovi investimenti, nient'altro. I clienti sono soci di Confindustria Toscana Nord e a questi Saperi pratica trattamenti di particolare riguardo, ma ogni cliente è per noi in primo luogo un'impresa da servire al meglio."



Nei festeggiamenti di ieri sera sono stati rievocati i primi investimenti effettuati nel 1969, quando fu acquisita prima una macchina Olivetti elettromeccanica, poi un elaboratore a schede perforate dalla memoria, oggi impensabile, di 10k; sono state ricordate anche le faticose trattative con gli enti pubblici per acquisire - primi in Italia - le autorizzazioni necessarie alla meccanizzazione di un servizio che fino ad allora veniva effettuato solo manualmente. Oggi la divisione paghe di Saperi dispone di propri server e di una piattaforma di applicativi web che consentono di scambiare informazioni con i clienti in modo rapido ed efficace attraverso il portale e le app dedicate, il tutto in piena sicurezza garantita anche dalla certificazione ISO27001.

La divisione paghe di Saperi conta 400 clienti, per i quali elabora mensilmente 13.000 buste paga. La società si occupa anche di formazione e di servizi per l'ambiente e la sicurezza; gestisce inoltre l'operatività dei consorzi e dei gruppi di acquisto di gas ed energia elettrica che fanno capo a Confindustria Toscana Nord.