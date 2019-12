Il professor Giovanni Macchia ospite di 50&Più Università

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:54

Lunedì prossimo, 9 dicembre, alle 17.30, alla libreria Luccalibri - Caffè letterario (in viale Regina Margherita a Lucca), il laboratorio "La bottega digitale" invita all'ascolto del racconto "Il diario di Rosa Shocking".

mercoledì, 4 dicembre 2019, 13:22

Il segretario del Circolo Centro Storico PD, Roberto Panchieri, torna ad intervenire sulla questione relativa ai fatti di Bibbiano: "Parlateci di Bibbiano - afferma - adesso che la Cassazione ha stabilito "che non vi erano le condizioni per l'arresto" del Sindaco PD di quel Comune.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:39

Migliorare la qualità dell'aria attraverso incentivi volti alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti e degli impianti a biomasse con dispositivi sostenibili e tecnologicamente più avanzati. È quanto prevede la proposta di legge, approvata oggi all'unanimità in Consiglio regionale e illustrata dal presidente della Commissione Ambiente e consigliere Pd Stefano Baccelli,...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:22

Da giovedì a domenica torna per il quinto anno, sotto le logge del palazzo Pretorio in piazza San Michele, il mercatino di Botteghe e Dimore che tradizionalmente fa da apertura alla lunga corsa ai regali natalizi.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:14

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai continui disagi segnalati nel servizio di trasporto pubblico in provincia di Lucca."Si fa presto a cercare d'invogliare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici, lasciando a casa l'auto - afferma - se, però, gli autobus non sono puntuali...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:10

Domenica 8 dicembre grande festa per la Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto! Sarà infatti inagurata una nuova ambulanza intitolata alla memoria del compianto Confratello Oriano Franceschini, già Coordinatore Zonale delle Misericordie Lucchesi e, per molti anni, alla guida della Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:51

"Fatti di quotidiana follia", giovedi 5 dicembre, ore 17.00, a Palazzo Pretorio, in via Veneto 1, a Lucca, l'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, in collaborazione con ALAP (Associazione Lucchese Arte e Psicologia) organizza la presentazione del libro della Prof.ssa Liliana Dell'Osso, Ordinario di Psichiatria all'Università di Pisa, "Fatti...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:43

Il settore dell'energia è in costante movimento in Toscana. Merito della Beyfin che nel 2019 mette a segno importanti colpi per rafforzare la sua posizione di mercato.

martedì, 3 dicembre 2019, 19:20

Un impegno per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio che, complessivamente, supera i 15milioni di euro.

martedì, 3 dicembre 2019, 17:56

In occasione de "Il Desco", sabato 7 dicembre alle ore 15.30 Turislucca propone l'ormai consueto itinerario guidato, lungo le vie della città, che ha come fil rouge le immagini iconografiche legate al cibo quotidiano. Dalle immagini dei santi locali ai graffiti nascosti negli angoli delle chiese, dai rilievi marmorei ai...