La Casa del Popolo di Lucca si stringe in solidarietà a Nicoletta Dosio

martedì, 31 dicembre 2020, 10:41

La Casa del Popolo di Lucca si stringe in solidarietà a Nicoletta Dosio, storica militante del movimento NO TAV da ieri sera in carcere alle Vallette di Torino: Nicoletta, 73 anni, insegnante in pensione di greco e latino, è una delle anime e dei volti della lotta nella Valle, contro la grande opera inutile che è la TAV. Nel 2012 Nicoletta prese parte a una delle innumerevoli azioni di lotta, durante la quale una sbarra di un casello dell'autostrada fu alzata dagli attivisti del movimento. Nicoletta e altre 11 persone sono state per questo motivo condannate in via definitiva. Sebbene avesse potuto chiedere misure alternative a motivo dell'età, Nicoletta ha scelto di scontare la pena in carcere, senza sconti e senza scorciatoie. "Sono convinta che quel mondo buono che ancora esiste intorno a me lo troverò anche in carcere, dove incontrerò gli ultimi degli ultimi. Farò esperienze che mi serviranno sebbene io sia una donna anziana".

SOLIDARIETA' A NICOLETTA E A TUTTI I NOTAV!

Lucca si stringe alla Valle!