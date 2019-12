La Piana del cibo si racconta al Desco venerdì 6 dicembre

giovedì, 5 dicembre 2019, 14:49

La Piana del cibo, il progetto per affrontare in maniera condivisa, fra enti locali e comunità, le tematiche legate all'alimentazione, promosso dai Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, sarà protagonista domani (venerdì 6 dicembre) al Desco a Lucca. Nella Sala dell'Avena del Real Collegio alle ore 17 si terrà infatti l'incontro "La Piana del Cibo si racconta: politiche alimentari, reti del cibo e ricette per il futuro". Gabriele Bove, assessore ai processi di partecipazione del Comune di Lucca, e Lisa Baiocchi, assessora alle politiche sociali del Comune di Porcari, in rappresentanza dei cinque Comuni, presenteranno il progetto con particolare riferimento al Piano del cibo. Quest'ultimo è un documento che fornisce la cornice delle politiche del cibo per la Piana di Lucca identificando le linee strategiche (produzione locale, stili di vita, orti urbani, scuola e alimentazione, accesso e spreco) e definendo le azioni.

L'approccio collaborativo e la partecipazione della comunità sono poi le parole chiave dell'Agorà del cibo, lo spazio di discussione, condivisione e impegno per l'attuazione delle politiche del cibo, che sarà ufficialmente costituito a gennaio. L'Agorà del cibo è aperto a tutti; sarà anche possibile iscriversi in occasione dell'evento di domani (venerdì).

Per ulteriori informazioni sulla Piana del cibo è possibile consultare la pagina web www.pianadelcibo.it