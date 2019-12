La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede il film Psicomagia - Un'arte per guarire

Altre notizie brevi

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:53

E’ stata avviata in provincia di Lucca la nuova iniziativa di Poste Italiane “Etichetta la cassetta”. 11 i comuni coinvolti nella campagna ( Lucca, Viareggio, Coreglia Antelminelli, Borgo a mozzano, Capannori, fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Molazzana, Pescaglia, Montecarlo, Villa basilica), dove i cittadini con cassetta “anonima” stanno ricevendo, in queste...

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:08

Lucca SIcura: proseguono gli incontri sul territorio con i cittadini per presentare il progetto della polizia di prossimità, promosso dall'amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana. Il prossimo incontro è previsto per domani, martedì 3 dicembre, alle 21, al Centro Cittadinanza Oltreserchio "Il Bucaneve" a Santa Maria a Colle.

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:42

In tanti hanno partecipato sabato e domenica a Capannori alla prima edizione del "Mercatino di Natale in piazza" promosso dall'amministrazione Menesini e curato dal Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" di Segromigno in Monte e dal Centro Commerciale Naturale di Capannori.

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:36

Due nuove visite guidate al Laboratorio di Tessitura rustica Maria Niemack 3 e 12 dicembre 2019Sabato 7 dicembre #iovadoalmuseo ingresso gratuito a Palazzo Mansi e Villa Guinigi

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:26

Mercoledì 4 dicembre, alle 16.30, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, il chitarrista Giulio D'Agnello e il cantante Andrea Lombardi interpretano Le canzoni della tradizione toscana e non solo.

lunedì, 2 dicembre 2019, 11:52

Ora si scopre che tutti, a sinistra, sono innamorati delle sardine. Cazzi loro. Noi, per correttezza, pubblichiamo la dichiarazione d'amore del segretario del circolo del Pd di Lucca Roberto Panchieri il quale già ha previsto la fine del partito se non ci sarà un abbraccio verso le sardine.

domenica, 1 dicembre 2019, 14:43

“Esprimo sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Claudio Riccardi”. Lo dichiara un una nota il consigliere comunale Marco Martinelli. "Ho conosciuto Claudio- aggiunge Martinelli- quando da giovanissimo entrai per la prima volta nella sede di Alleanza Nazionale in Via del Moro.

domenica, 1 dicembre 2019, 14:27

Grande partecipazione al concerto lirico per ricordare il baritono lunatese Guido Malfatti a 100 anni dalla nascita, che si è svolto il 29 novembre nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

domenica, 1 dicembre 2019, 14:05

Un'auto si è scontrata con una bicicletta a Santa Maria a Colle alle 9.20 di questa mattina. L’uomo alla guida della bici è stato accompagnato all’ospedale San Luca di Lucca, in codice giallo, per trauma cranico e trauma toracico. Intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Lucca.

domenica, 1 dicembre 2019, 13:09

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali dalle 20 di stasera, alla mezzanotte di domani, lunedì 2 dicembre.