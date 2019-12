L'amministrazione Menesini aderisce alla manifestazione "L'odio non ha futuro" a sostegno di Liliana Segre

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 dicembre 2019, 21:24

Una cena a buffet per sostenere il pranzo di Natale con i poveri. Viene organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio per venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 20 nella sede di "Pinturicchio" (viale Batoni 127 – via Borgo Giannotti 42) a Lucca.Sarà presente un accompagnamento musicale dal vivo.Per prenotazioni tutti...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 21:11

Venerdì 6 dicembre alle ore 17 presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, 7 - a Lucca – ad ingresso gratuito- avrà luogo la conferenza “Buone relazioni per una mente resiliente – Sanaalimentazione per una buona costituzione” che sarà tenuta dalla Dott.ssa Emanuela Giannotti (psicologa-psicoterapeuta specializzata in...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:58

"La valutazione del rischio nelle acque potabili" è il titolo del seminario di livello regionale, organizzato dall'Azienda USL Toscana nord ovest e che si svolgerà lunedì prossimo, 9 dicembre, a partire dalle ore 8.30 all'auditorium del Dipartimento della prevenzione di Capannori (Lucca) in piazza Aldo Moro.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:57

Il Lions Club Lucca Le Mura, in collaborazione con Alap organizza una serata di raccolta fondi per il Centro Missionario della Diocesi di Lucca e il progetto: "I figli del villaggio" (Nyarurema, Rwanda), a sostegno della casa di accoglienza per minori orfani di Aids e sieropositivi e supporto al personale...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:48

Questo lavoro è iniziato circa un anno fa e, dopo una prima fase amministrativa, ha visto il progressivo dispiegamento dei sistemi di telemedicina all’interno del territorio dell’Asl.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:46

Il sindaco Luca Menesini e il vice sindaco Matteo Francesconi stamani (mercoledì) hanno ricevuto in Comune Riccardo Matteoni, socio di "Roomless", startup fondata lo scorso settembre la quale ha ideato e lanciato l'omonima piattaforma web dedicata agli affitti ad uso abitativo a medio e lungo termine.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:33

Il direttivo Lucca United comunica che domani sera (giovedì 5 dicembre) il Museo Rossonero sarà aperto dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:29

Con la partecipazione dell’arcivescovo Paolo Giulietti sarà presentato il grande presepe allestito nella chiesa di san Michele in Foro. Il lavoro realizzato dal nostro concittadino prof. Adolfo Lorenzetti, con la attiva collaborazione di diversi volontari che hanno offerto molte ore del loro tempo e della Confraternita dei Legnaioli di Lucca,...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:27

Conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita, gestire un figlio o un parente disabile all’interno dell’ambito familiare, avere pari accesso ai diritti fondamentali e riuscire a creare un proprio percorso lavorativo autonomo. Sono solo alcune delle sfide che quotidianamente le famiglie si trovano ad affrontare, spesso con grandi...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 18:20

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il Natale, così per entrare nel clima la Parrocchia di S.Vito e la “Corale Don Vittorio Landucci” hanno organizzato una rassegna corale che si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale di S. Vito, sabato 7 dicembre alle ore 21,00.