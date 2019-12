L'attaccante Nicola Falomi ceduto dalla Lucchese al Cannara

Altre notizie brevi

lunedì, 23 dicembre 2019, 17:33

"Dotazione pubblica dei mezzi di soccorso, auto sanitaria pubblica, dipendenti del servizio sanitario nazionale, con la presenza di un soccorritore avanzato e presenza in tutti gli organismi di controllo, valutazione e formazione di tutti gli attori del servizio di emergenza urgenza, compresi gli infermieri: un risultato affatto scontato, al quale...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:03

Si comunica che domenica 29 dicembre con inizio alle 14,30 allo stadio Porta Elisa la Lucchese sosterrà un allenamento congiunto con lo Scandicci, formazione attualmente al 3° posto nel girone E di serie D.

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:29

Come comunicato a inizio anno e stampato sui calendari di raccolta distribuiti durante tutto il 2019, nel periodo delle feste di Natale la raccolta rifiuti potrebbe subire qualche variazione sul giorno di conferimento, diversa da Comune a Comune. A ricordarlo è l’azienda Ascit S.p.A.

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:10

A partire dalla seconda metà di gennaio prenderanno il via ad Artè i laboratori teatrali di avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale promossi dall'associazione 'Improvvisattori Lucca' in collaborazione con il Comune. I laboratori si terranno il mercoledì dalle ore 21.00 per gli adulti e dalle ore 17 per i più giovani.

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:56

Dopo un periodo di pausa e altri lavori musicali, Stefano Nottoli torna sulle scene con il suo 'Lo chiamavano Parafango' e lo fa a Montecarlo, il 28 dicembre alla ex Chiesa della Misericordia (via Cerruglio).

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:56

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che venerdì 27 dicembre saranno chiusi al pubblico gli uffici del Dipartimento di prevenzione di Gallicano (compreso Castelnuovo), Bagni di Lucca e Capannori.

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:55

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che l'ambulatorio di medicina sportiva della cittadella della salute al Campo di Marte di Lucca rimarrà chiuso a partire da oggi, lunedì 23 dicembre, fino a martedì 31 dicembre 2019 compreso.

domenica, 22 dicembre 2019, 11:34

È terminata ieri sera la trentesima edizione della Maratona televisiva di Fondazione Telethon sulle reti Rai. Un Numeratore che ha sottolineato non solo la grande partecipazione degli italiani alla Maratona, ma anche tutte le donazioni raccolte durante il 2019.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:58

Proseguono le condizioni di instabilità che porteranno, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ad un rapido peggioramento della situazione meteo, dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, quando sono ancora previste precipitazioni sparse e intermittenti ma in attenuazione.

sabato, 21 dicembre 2019, 14:52

Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio. Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su...