Le aziende e i professionisti lucchesi che hanno subito danni per il maltempo di novembre possono richiedere l'accesso al microcredito

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:57

A conclusione del quarto anno di attività, sabato 14 dicembre alle ore 17:30 “Agorà della scienza” propone nell'auditorium della Biblioteca Civica (piazza dei Servi) un incontro dal titolo “Conversazione a due voci su identità culturale, unità e diversità umana”: un confronto fra il genetista Giovanni Destro Bisol dell’Università “La Sapienza”...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:57

Sarà presentato sabato (14 dicembre) alle 17,30 il nuovo libro di Paolo Del Debbio "Cosa rischiano i nostri figli" edito da Piemme.L'evento si svolgerà nel salone del provveditorato degli studi in piazza Guidiccioni nel centro storico.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:07

Sabato 14 dicembre a partire dalle ore 9, al Grand Hotel Guinigi di Lucca, si svolgerà la quindicesima giornata di vestibologia pratica, con iscrizioni giunte anche quest’anno da tutta Italia.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:00

Nella giornata di venerdì 13 dicembre 2019, ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi, all’ospedale “San Luca” di Lucca si svolgeranno alcune importanti iniziative, con l’organizzazione della struttura di Oculistica di Lucca.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:49

«I casi si moltiplicano, e per due persone che raccontano tante altre ce ne sono che soffrono in silenzio. E’ evidente: serve una iniezione aggiuntiva cospicua di quote sanitarie per garantire accesso tempestivo degli anziani soprattutto non autosufficienti nelle residenze sanitarie assistenziali.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:47

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino dalle ore 3 alle ore 15 di domani, giovedì 12 dicembre. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:46

Venerdì 13 dicembre alle ore 16,30 presso il Centro Maria Eletta Martini (MEM) in Via Sant’Andrea 33 nel centro storico di Lucca, nuovo incontro del ciclo “Tutta un’Altra Storia” nato dalla Collaborazione fra "La Città delle Donne", il Comune di Lucca, l'Assessora Ilaria Vietina, l'Enciclopedia delle Donne e la Maria...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:38

Sono ben 22 gli ospedali toscani che quest'anno si sono aggiudicati i "bollini rosa" attribuiti dall'Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che anche quest'anno (come fa dal 2007 con cadenza biennale) ha stilato per il biennio 2020-2021 la classifica degli ospedali che offrono le prestazioni e i servizi migliori...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:37

"La Toscana compie un altro passo in avanti verso il passaggio a un modello di consumo libero dalle plastiche. L'accordo sottoscritto ieri tra Consiglio regionale e Toscana Promozione Turistica prevede, infatti, azioni mirate per diffondere buone pratiche volte a incrementare un consumo e un turismo sostenibili in ambienti e territori...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:12

Nella tarda serata di ieri, martedì 10 dicembre è deceduta Angelina Mencarini Bertocchini, madre del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini. La signora Angelina aveva 89 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata.Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara esprime...