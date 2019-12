Lucca Civica si congratula con Luca Menesini rieletto presidente della Provincia

martedì, 17 dicembre 2019, 11:20

Il capogruppo in Consiglio Comunale di Lucca Civica Claudio Cantini e il coordinatore dell'associazione politico-culturale Lucca Civica Luciano Conti:

L'alta percentuale di voti al rieletto presidente provinciale Luca Menesini, cui vanno le nostre congratulazioni, connota un sostegno trasversale che va oltre i confini di partito, a cui abbiamo volentieri dato il nostro apporto. Lucca Civica, che da sette anni porta il contributo dei cittadini al governo della città, si assume ora una responsabilità di respiro più ampio, eleggendo in Consiglio Provinciale Maria Teresa Leone, una candidatura di alto profilo che unisce esperienza e grande conoscenza di mondi quali scuola e politiche culturali, volontariato, politiche sociali.

I prossimi anni saranno determinanti per il rilancio di un ente che ha un ruolo fondamentale, in quanto raccordo tra i Comuni, per la cura del territorio, la realizzazione di infrastrutture e la manutenzione dei plessi scolastici delle scuole superiori. Lavoreremo con il massimo impegno assieme al Presidente Menesini portando competenza e pragmatismo, operando sulle cose concrete, per trovare soluzioni ai problemi di tutti i territori, come stiamo già facendo nell’amministrazione comunale di Lucca.