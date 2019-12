Martinelli: "Condoglianze per la scomparsa di Claudio Riccardi"

domenica, 1 dicembre 2019, 14:43

“Esprimo sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Claudio Riccardi”. Lo dichiara un una nota il consigliere comunale Marco Martinelli. "Ho conosciuto Claudio- aggiunge Martinelli- quando da giovanissimo entrai per la prima volta nella sede di Alleanza Nazionale in Via del Moro. La sua scomparsa- conclude Martinelli- lascia un grande vuoto tra noi che lo abbiamo conosciuto e apprezzato come persona, come dirigente di partito e per i ruoli istituzionali ricoperti a livello locale e regionale".