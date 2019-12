Montemagni (Lega): "Inaccettabile che il primario d'oculistica del San Luca venga sanzionato dall'Asl per un post"

domenica, 29 dicembre 2019, 14:35

"Non siamo solo noi a difendere il primario di oculistica del San Luca, il dottor Fausto Trivella, ma lo ha già fatto il Pm archiviando il caso". Interviene così il capogruppo della Lega in Regione Elisa Montemagni, sulla vicenda del primario di oculistica del San Luca di Lucca.



"Il collegio di disciplina dell'Asl Toscana Nord Ovest - incalza - ha ritenuto offensive le sue affermazioni sui social e lo ha sospeso per 45 giorni. Pensiamo quindi che questo provvedimento non sia dovuto a problemi giudiziari (inesistenti) ma, evidentemente e con rammarico, prendiamo atto dell'unico vero motivo e cioè che sia legato a questioni prettamente politiche: se vai contro la maggioranza regionale ti sanzionano. Inaccettabile."



"Ringrazio il dottor Trivella - prosegue il consigliere - non solo per l'onestà ed il coraggio della denuncia della verità ma anche aver deciso di convertire la sospensione in una sanzione pecuniaria (equivalente allo stipendio che gli sarebbe stato corrisposto per quel periodo) e di aver quindi deciso di non abbandonare il reparto ed i pazienti."



"Noi non accettiamo - conclude Montemagni - che un professionista venga sospeso 45 giorni solo per aver detto quello che tutti noi sosteniamo da anni sulla sanità toscana e sulle liste di attesa e quindi ci attiveremo subito con un atto per cercare di impedire un provvedimento disciplinare volto solo a imbavagliare le persone. Vedremo se il Pd regionale sarà davvero democratico e riconoscerà, come ha già fatto il Pm, la libertà di espressione di un professionista stimato che ama il proprio lavoro e che vorrebbe svolgerlo in tempi e modi più idonei per offrire servizi migliori."