Montemagni (Lega): “Necessario rispettare gli accordi contrattuali con i lavoratori del Teatro del Giglio"

martedì, 3 dicembre 2019, 12:26

"Se il bilancio del teatro del Giglio di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non è per nulla soddisfacente, non è certo colpa dei lavoratori che, quindi, non devono essere penalizzati economicamente."



"Questa, in sintesi - prosegue il consigliere - la situazione creatasi che ha determinato lo stato di agitazione proclamato dai sindacati." "Se c'è un contratto in essere-precisa l'esponente leghista-occorre che il comune e lo stesso ente teatrale non si tirino indietro, poiché le perdite non sono certo dipese dai dipendenti, ma da scelte operative che, probabilmente, sono risultate inefficaci."



"Se la programmazione è scarsamente attrattiva - sottolinea la rappresentante del Carroccio - non è assolutamente, lo ribadiamo, colpa delle maestranze a cui va tutta la nostra vicinanza."



"La cultura, nella sua accezione più ampia - conclude Elisa Montemagni - va, dunque, sempre promossa adeguatamente e non deve essere svilita da azioni esclusivamente tese a contenere, sacrificando chi lavora, continui buchi di bilancio."