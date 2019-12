Montemagni (Lega): “Troppe carenze nel servizio autobus a Lucca e provincia"

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai continui disagi segnalati nel servizio di trasporto pubblico in provincia di Lucca.



"Si fa presto a cercare d'invogliare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici, lasciando a casa l'auto - afferma - se, però, gli autobus non sono puntuali o si rompono strada facendo, allora diventa complicato affermare che sia più vantaggioso per il cittadino non servirsi dell'automobile."



"Ad esempio, a Lucca e provincia - prosegue il consigliere - come rilevano i sindacati, come l'Ugl, la situazione è quotidianamente critica, stante la presenza di veicoli ormai poco funzionali, poiché troppo datati. Il cittadino che paga regolarmente il biglietto o l'abbonamento dovrebbe poter contare su un servizio che gli permetta di arrivare puntuale al lavoro o a scuola, ma ciò appare, purtroppo, sempre più ipotetico."



"Fra corse "fantasma", biglietterie non consone alle esigenze ed autobus che arrancano - sottolinea la rappresentante del Carroccio - il quadro del trasporto pubblico della lucchesia è alquanto deprimente (tutto ciò è frutto dell'errore originale, fatto dal presidente Rossi, ovvero la gara del Tpl). Ogni giorno piovono, quindi, naturali lamentele dagli utenti che restano, però, colpevolmente lettera morta."



"Insomma - conclude Elisa Montemagni - sono anni che il problema persiste, ma sembra che chi di dovere non se ne sia minimamente accorto; probabilmente, buon per loro, non hanno mai preso un autobus..."