Natale Unicef 2019 a Lucca

martedì, 17 dicembre 2019, 11:17

Il Natale è la festa di tutti i bambini del mondo, ovunque essi si trovino: al caldo, al freddo, in casa, nella strada, in viaggio, in ospedale, in tende da rifugiati, in fuga da qualche Paese. A Natale ogni bambino può guardare il cielo e scoprire la stella che guiderà il suo cammino; le stelle luminose sorridono, abbracciano i bambini, abbattono muri, aprono porte, allontanano fucile e cannoni, divisioni e discriminazioni. Accendere le stelle di tutti i bambini è possibile se non ci dimentichiamo dei meno fortunati; è possibile se ci incontriamo a Lucca, in via S. Croce n. 12; è qui che possiamo aiutare ogni bambino ad accendere la propria stella; è qui che possiamo regalare a tutti un Natale felice e chissà se Babbo Natale e la Befana verranno ad aiutarci ad affidare al cielo i nostri palloncini carichi di desideri e pensieri dei bambini. una pigotta adottata e' una vita salvata Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini, nonni e nipotini , per accendere insieme "le stelle" di tutti i bambini, a Lucca - in via S. Croce n. 12