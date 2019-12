Conferenza di 50&Più Università

Altre notizie brevi

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:46

Nessuna multa verrà applicata alle utenze non domestiche che non erano in regola con il pagamento dei tributi per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità 2014 e 2015.

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:44

“Autolinee Toscane è una azienda toscana, con tutti i dipendenti italiani, compreso i tecnici che hanno predisposto, seguito e vinto la gara per la gestione del Tpl regionale. Tanto che anche le tasse sono interamente pagate in Italia”, è questo il commento del presidente di AT, Bruno Lombardi, a fronte...

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:38

Per i giorni che precedono Natale gli artigiani confermano la loro presenza in centro storico con un mercato che dal 13 al 24 dicembre sarà in Piazza S.Frediano.

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:38

Seminario SFI (Ciclo: Filosofie e scienze nel Novecento) dedicato a Thomas Kuhn che sarà tenuto da Stefano Gattei il prossimo 16 dicembre alle ore 17 presso l'Aula Magna del Liceo Classico "Machiavelli" di Lucca

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:37

Ultimi giorni per presentare la domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. C'è infatti tempo fino a lunedì 23 dicembre.

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:35

Si attenua il maltempo dovuto alla perturbazione che oggi, giovedì 12 dicembre, sta transitando sulla regione e che ancora nelle prossime ore causerà qualche pioggia nelle zone interne delle province di Firenze ed Arezzo, neve sulle zone collinari con possibile formazione di ghiaccio e mari molto mossi per cui la...

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:28

Il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, ha aperto un bando per l'assunzione di un impiegato direttivo da destinare all'ufficio progettazione della sede di Viareggio. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione vi è l'appartenenza alle categorie di cui alla legge 68/1999 (artt.

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:28

Domenica 15 dicembre alle ore 10.30 sarà celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca la tradizionale Messa di ringraziamento per i familiari dei donatori di organi e tessuti organizzata dal Coordinamento Donazione Organi e Tessuti dell'ambito territoriale di Lucca dell'Azienda USL Toscana nord ovest insieme al consiglio pastorale del “San Luca”...

giovedì, 12 dicembre 2019, 15:55

Il Centro nazionale per il volontariato (Cnv) desidera esprimere il proprio cordoglio per la morte di don Diomede Caselli alla Fondazione Villaggio del Fanciullo, socia del Cnv fin dalle origini, ai suoi operatori e ai ragazzi accolti.

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:50

Sabato 14 dicembre nella chiesa di San Donnino a Marlia, a partire dalle ore 16.30, si terrà l'evento 'Luci e note del Natale in San Donnino'. In programma l'inaugurazione del presepe realizzato da Fabio Vellutini e a seguire il 'Concerto di Natale' a cura della Filarmonica 'A .Catalani' di Marlia,...