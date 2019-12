Mirco Masini ed Ilaria Benigni: sono questi i nomi su cui punta la Lega per le prossime elezioni provinciali

venerdì, 13 dicembre 2019, 12:38

Mirco Masini ed Ilaria Benigni: sono questi i nomi su cui punta la Lega per le prossime elezioni provinciali, fissate per domenica 15 dicembre. L'elezione di secondo livello vedrà coinvolti sindaci e consiglieri comunali di tutta la provincia. Masini è consigliere del Carroccio a Massarosa, mentre Ilaria Benigni è consigliere comunale del partito di Salvini nel comune di Capannori. Un terzo nome della Lega in lista, Yamila Beriteri di Borgo a Mozzano, con spirito di squadra, lavorerà a sostegno della candidatura di Masini e Benigni.

"Le candidature sono tutte autorevoli -precisa il commissario provinciale Andrea Recaldin- ma abbiamo dovuto ovviamente confrontarci con un meccanismo di voto altamente contorto. La famosa riforma del Del Rio, del resto, tanto voluta a suo tempo dal Partito Democratico, è riuscita nella non facile impresa di togliere le risorse economiche alle Province, che comunque continuano a vivere ed operare, e allo stesso tempo togliere il diritto di voto ai cittadini, lasciando solo ai consiglieri comunali questa incombenza. Una riforma incommentabile, a dir poco. Ringrazio ovviamente tutti i nostri candidati ed in particolare chi, come Bertieri, si è messa a disposizione del partito con grande spirito di servizio e sacrificio. Ancora una volta dimostriamo di lavorare nella direzione giusta: quella di un movimento che privilegia il gruppo e la squadra e non il singolo".