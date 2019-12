Concorso pubblico per un posto di specialista assistente sociale: aperto il bando

Altre notizie brevi

martedì, 17 dicembre 2019, 13:28

Il presidente della Provincia Luca Menesini, rieletto alla guida dell'ente di Palazzo Ducale a seguito delle consultazioni elettorali di domenica scorsa, ha accolto oggi – martedì 17 dicembre – i nuovi consiglieri di maggioranza eletti che lo affiancheranno nei prossimi due anni di mandato.

martedì, 17 dicembre 2019, 13:19

Giovedì 19 dicembre alle ore 21.00 al polo culturale Artèmisia, nell'ambito della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dal Comune, si terrà la presentazione del libro di Gianluca Meschi, 'Tutto procede come imprevisto' (Carmignani Editrice).

martedì, 17 dicembre 2019, 13:14

Sistema Ambiente comunica che domani, mercoledì 18, si terrà l'assemblea sindacale di tutto il personale dell'azienda. Pertanto potranno verificarsi disservizi nella raccolta porta a porta. Il materiale non ritirato sarà recuperato nel primo giorno utile secondo il calendario di Sistema Ambiente.

martedì, 17 dicembre 2019, 13:13

'Concerto di Natale' di MusicZone - Civica Scuola di Musica di Capannori venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 ad Artè. Ad esibirsi saranno gli allievi del laboratorio di propedeutica coordinato da Daniela Vozza, il gruppo coro coordinato da Renzo Telloli, i gruppi del laboratorio pop-rock coordinati da Francesco Massagli e...

martedì, 17 dicembre 2019, 13:11

Un'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Lucca 3 mercoledì 18 dicembre presso la biblioteca scuola media Carlo Del Prete alle ore 16,30, conferenza dibattito dal titolo: Insieme e non soli. L'uso delle tecnologie nelle relazioni educative.

martedì, 17 dicembre 2019, 11:29

Ecco di seguito il quadro delle variazioni d’orario che interesseranno i servizi dell'ospedale Versilia per le feste di Natale 2019 e di inizio anno 2020.

martedì, 17 dicembre 2019, 11:20

Il capogruppo in Consiglio Comunale di Lucca Civica Claudio Cantini e il coordinatore dell'associazione politico-culturale Lucca Civica Luciano Conti:

martedì, 17 dicembre 2019, 11:18

Secondo le ultime statistiche un bambino su 68 rientro nello spettro autistico, di questi il 40 è considerato con autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger. Le famiglie di questi bambini e ragazzi spesso si sentono isolate e incomprese nelle loro esigenze e difficoltà, per questo l'associazione Casa ALFA...

martedì, 17 dicembre 2019, 11:17

Il Natale è la festa di tutti i bambini del mondo, ovunque essi si trovino: al caldo, al freddo, in casa, nella strada, in viaggio, in ospedale, in tende da rifugiati, in fuga da qualche Paese.

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:54

Si presenta giovedì 19 dicembre nella Sala Accademia di palazzo Pretorio a Lucca alle 17,00 Colleghi & Carogne, il romanzo di Marco Amerigo Innocenti.Non è un noir né un giallo nel vero senso del termine. Marco Amerigo Innocenti descrive la realtà pura e semplice.