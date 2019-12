L'Associazione Italiana Sommelier di Lucca propone tre imperdibili laboratori di degustazione

giovedì, 5 dicembre 2019, 17:36

L'Associazione Italiana Sommelier di Lucca propone tre imperdibili laboratori di degustazione perprofessionisti, curiosi ed appassionati del mondo del vino e non solo.

Dopo il primo successo con La Vigna del Ghiaccio del 29 novembre appena passato, l'excursusdella taste experience ci porta il 6 dicembre in Norvegia con l'incontro Ask For Wine ed il 7 dicembre con I Vini degli Abissi.

Ask è il nome dell'azienda agricola norvegese Ask for Gard, che fa dell'ecosostenibilitá il suopilastro di modus operandi. Premiata nel proprio paese dal Ministro dell'Agricoltura edell'Alimentazione, è stata scelta pertanto dall'Associazione Sommelier Lucchese per creare ungemellaggio ideale in occasione del Desco, vetrina di qualità e di affermato valore enogastronomico. Dimostreremo in questo incontro il grande spettro di possibilità di abbinamento che ci offrono i vini italiani, tra cui un vino lucchese.Saranno direttamente i produttori norvegesi a raccontarci la loro storia e a rispondere alle vostre curiosità.

Il 7 dicembre chiuderemo in bellezza con I Vini degli Abissi. Ci guiderà nella degustazione il Miglior Sommelier d'Italia 2019, Valentino Tesi. L'affinamento sottomarino è una tecnica che sta interessando realtà italiane e francesi, note per essere due paesi attenti alle avanguardie vitivinicole di qualità assoluta. A illustrare il fascino della storia e delle avventure legate a questi vini saranno presenti anche due personalità di primo piano delle cantine: Gianluca Grillo, di Tenuta del Paguro, e Emanuele Kottakis, di Jamin Underwater Cave. Tra le selezioni ci saranno bollicine e vini fermi delle due realtà, quale preferiremo? Ogni curiosità potrà essere appagata in questa esclusiva degustazione con personaggi di eccezione.

POSTI LIMITATISSIMI, prenotazione sul sito ildesco.eu