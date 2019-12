Ad Artè laboratori teatrali di avviamento al match di improvvisazione teatrale

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:10

A partire dalla seconda metà di gennaio prenderanno il via ad Artè i laboratori teatrali di avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale promossi dall'associazione 'Improvvisattori Lucca' in collaborazione con il Comune. I laboratori si terranno il mercoledì dalle ore 21.00 per gli adulti e dalle ore 17 per i più giovani. Sempre ad Artè saranno proposti alcuni spettacoli di Match di Improvvisazione Teatrale, un format teatrale in grado di coinvolgere tutti, anche chi abitualmente non frequenta il teatro. L'ambientazione scenografica del match è quella di una partita di hockey su ghiaccio (maglie da gioco, "patinoire" ecc.). Lo spirito è quello di una competizione artistico/sportiva fra due squadre di giocatori/attori che si contendono la vittoria in 90 minuti di "gioco teatrale". Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea e accompagna le improvvisazioni sul palco, un inflessibile arbitro garantisce la qualità e la correttezza dell'incontro.

Il pubblico, che può suggerire dei temi all'arbitro, vota dopo ogni improvvisazione per l'una o per l'altra squadra per mezzo di un cartoncino bicolore determinando l'andamento del match.

I laboratori hanno un costo mensile di 40 euro. Per informazioni improvvisattorilucca@gmail.com; cell. 348 2205155.