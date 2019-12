Misericordie, al via il nuovo anno di formazione al primo soccorso per gli studenti toscani

Altre notizie brevi

sabato, 7 dicembre 2019, 13:52

Si chiama "Boing! Un salto a scuola" il nuovo progetto che intende ampliare e qualificare l'offerta formativa extrascolastica delle quattro scuole secondarie di primo grado di Capannori che prenderà il via a gennaio 2020. Coinvolgerà 100 ragazze e ragazzi (25 per istituto comprensivo) in attività doposcuola gratuite due giorni a...

sabato, 7 dicembre 2019, 13:46

Sarà inaugurata domani, domenica 8 dicembre, alle ore 17 al museo Athena di Capannori la mostra di pittura "Giochi di equilibrio" di Laura Venturi, curata da Ilario Luperini. L'esposizione, promossa dal comune di Capannori e dall'associazione "La Sorgente" di Guamo rimarrà visitabile fino al 23 dicembre con il seguente orario:...

sabato, 7 dicembre 2019, 11:40

Può uno scooter sorpassare una colonna d'auto da destra? Cosa si rischia indossando il casco slacciato? Qual è la distanza di sicurezza? Sono alcune delle domande che trovano risposta durante il corso teorico e pratico di educazione alla legalità e al corretto uso del ciclomotore che la polizia municipale di...

sabato, 7 dicembre 2019, 11:34

Al teatro Manzoni a Massarosa, martedi 10 dicembre alle 20:30, Istituto Comprensivo Lucca 5, Istituto Comprensivo di Porcari, Istituto Comprensivo Lucca 7, Istituto Comprensivo Lucca 6, Istituto Comprensivo Massarosa1, Istituto Comprensivo Don Milani di Viareggio, Nido Comunale Mafalda di Camaiore e Associazione Nazionale Senza Zaino presentano il film: "Il Bambino...

sabato, 7 dicembre 2019, 11:28

Oriano Landucci sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti dilunedì – il secondo del mese organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). L’incontrò si terrà lunedì 9 dicembre, dalle 17 alle 19, presso la sede del Cnv in via Catalani 158.

venerdì, 6 dicembre 2019, 23:53

Sabato 7 dicembre la Filarmonica “A. Catalani” e l’accademia di danza “l’Etoile” di Porcari, rinnovano la loro collaborazione per dare vita ad una vera e propria “Magia del Natale” in cui danza e musica si fondono sulle note dei brani natalizi.

venerdì, 6 dicembre 2019, 18:25

Domenica 8 dicembre, alle ore 18.00, nella chiesa di SS. Maria Assunta e Giovanni Evangelista a Marlia si terrà il 'Concerto dell'Immacolata- Insieme verso Natale'. Ad esibirsi saranno la Corale 'Santa Cecilia' di Marlia diretta da Carlo Pucci, la Filarmonica 'A.Catalani' di Marlia diretta da Silvio Bernardi e il coro...

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:30

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita di informazione sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni...

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:08

Acque SpA comunica che per un’assemblea del personale, mercoledì 11 dicembre, il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini n. 5) rimarrà chiuso la mattina e sarà aperto a partire dalle ore 13.30.

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:47

Arrivano gli incentivi per la trasformazione dei caminetti in termocamini e per l'acquisto di biotrituratori.