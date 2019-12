Oriano Landucci protagonista al Cnv

sabato, 7 dicembre 2019, 11:28

Oriano Landucci sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti dilunedì – il secondo del mese organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). L’incontrò si terrà lunedì 9 dicembre, dalle 17 alle 19, presso la sede del Cnv in via Catalani 158. Lucca, la sua cultura e la promozione delle personalità che l’hanno resa e la rendono una città unica, saranno i temi dibattuti da Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e grande appassionato della storia del capoluogo, preziosa fonte non solo di memoria ma anche di valide prospettive. Quello di lunedì 9 dicembre è l’ultimo incontro del 2019 e, di fatto, chiude il primo anno degli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese voluti dal presidente del Cnv, Pier Giorgio Licheri, per condividere con il territorio analisi e riflessioni sul mondo del volontariato, della solidarietà e della cultura, nella complessa fase politico-sociale attuale. In quest’ottica, anche le opzioni culturali che possono contraddistinguere la vita di un città come Lucca e del territorio circostante, sono un approccio originale su cui Landucci offrirà spunti interessanti.