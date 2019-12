Premio innovazione in consiglio regionale, premiate le lucchesi Cisa Production e Repulp

martedì, 17 dicembre 2019, 15:03

"Quando le imprese raggiungono risultati innovativi a beneficiarne è tutta la comunità. Non posso che esprimere soddisfazione per le due aziende lucchesi, Cisa Production, nel settore farmaceutico, e Repulp, specializzata nella produzione e vendita di prodotti in plastica riciclata, a cui oggi nella Sala Gonfalone del Consiglio Regionale è stato assegnato il Premio Innovazione; premio organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, Anci Toscana, Confindustria Toscana, Rete Imprese Italia Toscana, Unioncamere Toscana con l'obiettivo di far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali di successo che si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali. Il nostro territorio è da sempre foriero di produzioni in grado di coniugare sviluppo e innovazione, e di promuovere la cultura della sostenibilità. L'auspicio per le due aziende premiate, così come per tutte le realtà produttive presenti nel territorio, è quello di proseguire in questa direzione, all'insegna del lavoro sostenibile, della ricerca e del benessere per l'intera collettività". È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, in merito all'assegnazione del Premio Innovazione alle due aziende lucchesi.