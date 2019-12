Provinciali, ottimo risultato di FdI. Marcheschi: "E' solo il primo messaggio che diamo alla sinistra"

Altre notizie brevi

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:37

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9 al teatro Artè di Capannori si svolgerà la seconda edizione del convegno sulle politiche di contrasto alla povertà dal titolo "L'equipe multidisciplinare nel reddito di cittadinanza" promosso dal Comune di Capannori come ente capofila nell'ambito della Piana di Lucca (Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio,...

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:48

Mercoledì 18 dicembre alle 21.00, all’auditorium parrocchiale di via Fratelli Cervi a Sant'Anna, si terrà un’assemblea per illustrare i nuovi progetti per il quartiere. L'amministrazione Tambellin investirà infatti ulteriori risorse (760.000 euro derivanti dalle economie dei lavori Piu) per estendere la riqualificazione in atto dei Quartieri Social, con interventi su...

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:19

"Siamo preoccupati per il futuro della Fabio Perini Spa, i cui investimenti non sembrano dare i frutti previsti, come nel caso di Industria 4.0. E' necessario che l'azienda presenti quanto prima un serio e dettagliato piano industriale".

lunedì, 16 dicembre 2019, 11:55

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, una serie di workshop dedicati all'arte e alla cultura attendono i bambini dagli otto ai dieci anni nei principali musei della città.Il Campus promosso dall'Ufficio Cultura del Comune di Lucca si colloca nell'iniziativa della Regione Toscana "S-Passo...

lunedì, 16 dicembre 2019, 11:42

«Sulla qualità della vita Lucca in un solo anno arretra di 11 posizioni, passando dal 43° al 54° posto tra le province italiane. Ma ciò che veramente fa impressione è il tonfo sul cluster Ambiente e Servizi, con un crollo dal 18° al 67° posto tra il 2018 e il 2019.

lunedì, 16 dicembre 2019, 10:52

“Stante il persistere di condizioni di debolezza rispetto alla domanda relativa ai consumi delle famiglie – spiega Fabrizio Piervenanzi, presidente di Confartigianato Alimentazione Toscana - come evidenziato nelle recenti previsioni Istat, per la spesa delle famiglie, il 2019 dovrebbe registrare un incremento in termini reali dello 0,6%, in rallentamento rispetto...

lunedì, 16 dicembre 2019, 08:51

Una sala gremita e tanti applausi per "Affresco barocco", primo appuntamento del "Pinturicchio Music Festival", la rassegna di musica classica e lirica in programma nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

domenica, 15 dicembre 2019, 17:58

Sono aperte le iscrizioni al liceo artistico musicale " A. Passaglia" di via Fillungo. Si tratta di corsi serali che vertono sulla scuola libera del nudo e che si svolgono all'interno del medesimo edificio scolastico. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del liceo aperta tutti i giorni dalle 11 alle...

domenica, 15 dicembre 2019, 14:43

Martedì 17 dicembre alle ore 17 si svolgerà un incontro gratuito rivolto ai giovani e al mondo del lavoro presso la biblioteca civica Agorà. L'evento, organizzato da l'Informagiovani di Lucca, richiede la prenotazione via email o per telefono. Per maggiori informazioni contattare infogiovani@comune.lucca.it o 0583442319

domenica, 15 dicembre 2019, 14:42

Mercoledì 18 dicembre alle ore 21,00 presso la Casa del Popolo di Lucca, Via dei Paoli 22, Verciano (Capannori) sarà presentato il libro “Hugo Chavez – così è cominciata”, Edizioni pgreco, scritto da Geraldina Colotti (giornalista e scrittrice). Sarà presente l’autrice.